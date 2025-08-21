Сурок украл ключи от машины и спрятал их в норе

Қазақ тіліне аудару

В китайской провинции Сычуань произошёл необычный инцидент: сурок украл ключи от машины у туристов и спрятал их в своей норе. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: McDonald Wildlife Photography Inc. / Getty Images

Место и обстоятельства происшествия

Случай произошёл 3 августа в небольшом городке Гэнье, когда группа туристов остановилась, чтобы покормить местных сурков. Один из животных неожиданно схватил ключи и быстро скрылся под землёй.

Местные жители сразу организовали поисковую операцию, чтобы вернуть пропажу.

Попытки достать ключи

«Мы пытались достать ключи палкой, но ничего не вышло — пришлось звать на помощь всю деревню», — рассказала одна из туристок.

На протяжении четырёх часов добровольцы вместе с представителями местных властей пытались извлечь ключи различными способами:

с помощью магнитов,

проволоки,

других подручных средств.

В итоге ключи удалось достать только с использованием мощного электромагнита.

Сурки региона славятся «кражами»

Этот случай не первый в регионе. В июле один из сурков забрал в свою нору экшен-камеру туриста, которая так и не была найдена.

Местные жители отмечают, что такие «похождения» животных становятся всё более частыми, особенно когда туристы пытаются их покормить.