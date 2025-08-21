Черная Луна вновь пугает человечество — что на самом деле произойдет

В августе 2025 года в СМИ и социальных сетях активно обсуждается так называемая Черная Луна, которую связывают с апокалиптическими предсказаниями и библейскими пророчествами. Согласно некоторым публикациям, это редкое явление якобы наступит 23 августа 2025 года. Однако астрономы и эксперты утверждают, что поводов для тревоги нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Термин Черная Луна не имеет единого научного определения. Астрологи и эзотерики связывают его с:
фиктивной планетой Лилит, которая обозначает точку на орбите Луны;
вторым новолунием в одном календарном месяце;
третьим новолунием из четырех, произошедших за один сезон.
С точки зрения науки, Черная Луна не существует как астрономический объект. В астрономических справочниках этот термин иногда используют лишь для обозначения редких новолуний, но это не является поводом для каких-либо катастрофических прогнозов.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН официально заявила, что 23 августа Черной Луны не будет.
Прошлое новолуние произошло 24 июля.
Следующее новолуние ожидается 21 сентября.
В августе не будет второго новолуния, которое иногда называют Черной Луной.
Таким образом, поводов для паники и апокалиптических прогнозов нет. Наступит лишь обычное новолуние, которое происходит каждый месяц.
Стоит отметить, что в августе Россия уже наблюдала интересное небесное явление:
Парад планет в ночь на 19 августа был виден с восточных территорий страны.
Это явление привлекло внимание любителей астрономии и фотографов, но не имело никакой связи с Черной Луной или катастрофами.
Черная Луна в августе 2025 года — это скорее миф, чем реальность. Новолунное явление 23 августа не является чем-то уникальным и не несет угрозы апокалипсиса. Астрономы и эксперты призывают доверять проверенной науке и не поддаваться сенсационным публикациям.
