Черная Луна вновь пугает человечество — что на самом деле произойдет

В августе 2025 года в СМИ и социальных сетях активно обсуждается так называемая Черная Луна , которую связывают с апокалиптическими предсказаниями и библейскими пророчествами. Согласно некоторым публикациям, это редкое явление якобы наступит 23 августа 2025 года . Однако астрономы и эксперты утверждают, что поводов для тревоги нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Shutterstock

Что такое Черная Луна и почему о ней говорят?

Термин Черная Луна не имеет единого научного определения. Астрологи и эзотерики связывают его с:

фиктивной планетой Лилит , которая обозначает точку на орбите Луны;

вторым новолунием в одном календарном месяце;

третьим новолунием из четырех, произошедших за один сезон.

С точки зрения науки, Черная Луна не существует как астрономический объект. В астрономических справочниках этот термин иногда используют лишь для обозначения редких новолуний, но это не является поводом для каких-либо катастрофических прогнозов.

Что говорят астрономы о Черной Луне в августе 2025 года

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН официально заявила, что 23 августа Черной Луны не будет.

Прошлое новолуние произошло 24 июля .

Следующее новолуние ожидается 21 сентября .

В августе не будет второго новолуния, которое иногда называют Черной Луной.

Таким образом, поводов для паники и апокалиптических прогнозов нет. Наступит лишь обычное новолуние, которое происходит каждый месяц.

Астрономические события августа 2025

Стоит отметить, что в августе Россия уже наблюдала интересное небесное явление:

Парад планет в ночь на 19 августа был виден с восточных территорий страны.

Это явление привлекло внимание любителей астрономии и фотографов, но не имело никакой связи с Черной Луной или катастрофами.

Итог

Черная Луна в августе 2025 года — это скорее миф, чем реальность. Новолунное явление 23 августа не является чем-то уникальным и не несет угрозы апокалипсиса. Астрономы и эксперты призывают доверять проверенной науке и не поддаваться сенсационным публикациям.