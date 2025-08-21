Пара нашла сокровища во время ремонта кухни

Қазақ тіліне аудару

Во время ремонта своей кухни в Западном Дорсете британская пара случайно обнаружила клад, датируемый XVII веком. О находке сообщило издание Popular Mechanics, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Benoit Daoust / Shutterstock / Fotodom

Неожиданная находка под полом

Роберт и Бетти Фукс углубляли пол в своей кухне коттеджа в Саут-Пуртон, когда наткнулись на неожиданный сюрприз — около 100 старинных монет, спрятанных в керамическом горшке. Среди них были:

Золотые монеты времен Якова I и Карла I;

Серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики эпохи Елизаветы I.

«Однажды вечером муж позвал меня и показал находку — все монеты были аккуратно сложены в ведре», — поделилась Бетти Фукс.

Историческая ценность «Пуртонского клада»

Обнаруженные сокровища получили название «Пуртонский клад» и недавно были проданы на аукционе Duke’s за 75 тысяч долларов (примерно шесть миллионов рублей).

Эксперты Британского музея определили, что монеты были помещены под пол между 1642 и 1644 годами — в период первой английской гражданской войны. В те годы местные жители прятали свои ценности от мародеров и военных грабителей.

Контекст XVII века в Дорсете

Дорсет в XVII веке был стратегически важным регионом, где сталкивались интересы роялистов и парламентариев. Многие состоятельные семьи меняли свои политические предпочтения в зависимости от ситуации.

Считается, что владельцы клада либо не пережили военные события, либо не смогли вернуться за своими сбережениями.

Редкая, но не единственная находка

Бетти Фукс отметила: «Если бы мы не решили опустить пол, монеты до сих пор оставались бы там».

Находка позволяет историкам лучше понять быт простых людей в один из самых смутных периодов британской истории.

Стоит отметить, что это уже второй подобный случай в графстве: в 2019 году фермер из Девоншира обнаружил клад серебряных монет XIV века при вспашке поля.