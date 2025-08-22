18+
22.08.2025, 07:03

Киркоров упал на сцене во время концерта в Казани (видео)

Новости Мира 0 773

Российский певец Филипп Киркоров стал участником неприятного инцидента на сцене международного фестиваля «Новая волна» в Казани. Видео падения артиста появилось в Telegram-канале RT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Как произошёл инцидент

Во время исполнения одной из песен Киркоров попытался подняться на сценическое возвышение, но поскользнулся и упал на спину. Рядом находившиеся артисты сразу пришли ему на помощь, помогли подняться.

По информации источника, несмотря на падение, певец продолжил исполнять песню, не прерывая выступление.

Контекст фестиваля

Филипп Киркоров является постоянным участником «Новой волны», международного музыкального фестиваля, который ежегодно собирает известных исполнителей. Падение на сцене произошло именно во время его выступления на этом мероприятии.

Ранее полученные травмы

Это падение стало не первым неприятным событием для Киркорова на сцене в 2025 году:

  • 25 апреля певец получил ожоги в Санкт-Петербурге.

    • Причиной стал пиротехнический эффект, прикрепленный к спине артиста.

    • Во время исполнения песни «Черная пантера» загорелся рукав его пиджака.

  • После ожога у Киркорова диагностировали бурсит — воспаление суставов.

  • Позже врачи выявили у артиста диабет второго типа.

3
0
0
Галина63
Он и на репетиции несколько раз чуть не упал на этой ступени, его мужики ловили. Видно у него бессилие после ожога на фоне сахарного диабета. Перерыв явно нужен, лечение, погоня за длинным рублем к хорошему не приведет.
22.08.2025, 05:08
