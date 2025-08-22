Киркоров упал на сцене во время концерта в Казани (видео)

Қазақ тіліне аудару

Российский певец Филипп Киркоров стал участником неприятного инцидента на сцене международного фестиваля «Новая волна» в Казани. Видео падения артиста появилось в Telegram-канале RT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Как произошёл инцидент

Во время исполнения одной из песен Киркоров попытался подняться на сценическое возвышение, но поскользнулся и упал на спину. Рядом находившиеся артисты сразу пришли ему на помощь, помогли подняться.

По информации источника, несмотря на падение, певец продолжил исполнять песню, не прерывая выступление.

Контекст фестиваля

Филипп Киркоров является постоянным участником «Новой волны», международного музыкального фестиваля, который ежегодно собирает известных исполнителей. Падение на сцене произошло именно во время его выступления на этом мероприятии.

Ранее полученные травмы

Это падение стало не первым неприятным событием для Киркорова на сцене в 2025 году: