Киркоров упал на сцене во время концерта в Казани (видео)

Российский певец Филипп Киркоров стал участником неприятного инцидента на сцене международного фестиваля «Новая волна» в Казани. Видео падения артиста появилось в Telegram-канале RT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Во время исполнения одной из песен Киркоров попытался подняться на сценическое возвышение, но поскользнулся и упал на спину. Рядом находившиеся артисты сразу пришли ему на помощь, помогли подняться.
По информации источника, несмотря на падение, певец продолжил исполнять песню, не прерывая выступление.
Филипп Киркоров является постоянным участником «Новой волны», международного музыкального фестиваля, который ежегодно собирает известных исполнителей. Падение на сцене произошло именно во время его выступления на этом мероприятии.
Это падение стало не первым неприятным событием для Киркорова на сцене в 2025 году:
25 апреля певец получил ожоги в Санкт-Петербурге.
Причиной стал пиротехнический эффект, прикрепленный к спине артиста.
Во время исполнения песни «Черная пантера» загорелся рукав его пиджака.
После ожога у Киркорова диагностировали бурсит — воспаление суставов.
Позже врачи выявили у артиста диабет второго типа.
Комментарии1 комментарий(ев)