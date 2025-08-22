18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.08.2025, 10:45

Вышел из глубокой комы: шансы Тиграна Кеосаяна на пробуждение выросли в разы

Новости Мира 0 1 098

Известный режиссёр Тигран Кеосаян находился в медикаментозной коме на протяжении восьми месяцев. Всё это время его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, а прогнозы медиков оставались крайне осторожными. Главной угрозой считался отёк головного мозга, который долгое время не удавалось устранить, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Первые признаки улучшения

По информации издания NewsInfo, в последнее время ситуация изменилась. Врачи отмечают снижение опасного отёка, что значительно повышает шансы на восстановление. Медики подчеркивают, что каждый день без ухудшений рассматривается как шаг вперёд.

Реакция на внешние сигналы

Эксперты указывают, что режиссёр уже реагирует на внешние раздражители почти ежедневно. Это позволяет говорить о том, что он фактически вышел из глубокой комы. Следующий этап лечения — постепенное пробуждение, которое, по прогнозам, может занять ещё некоторое время.

Рост шансов на пробуждение

Ещё несколько месяцев назад специалисты оценивали вероятность пробуждения Тиграна Кеосаяна как минимальную. Сегодня врачи признают: вероятность выхода режиссёра из комы выросла до 50%. Несмотря на осторожные прогнозы, надежды на дальнейшее восстановление усиливаются.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира