Вышел из глубокой комы: шансы Тиграна Кеосаяна на пробуждение выросли в разы

Известный режиссёр Тигран Кеосаян находился в медикаментозной коме на протяжении восьми месяцев. Всё это время его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, а прогнозы медиков оставались крайне осторожными. Главной угрозой считался отёк головного мозга, который долгое время не удавалось устранить, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

Первые признаки улучшения

По информации издания NewsInfo, в последнее время ситуация изменилась. Врачи отмечают снижение опасного отёка, что значительно повышает шансы на восстановление. Медики подчеркивают, что каждый день без ухудшений рассматривается как шаг вперёд.

Реакция на внешние сигналы

Эксперты указывают, что режиссёр уже реагирует на внешние раздражители почти ежедневно. Это позволяет говорить о том, что он фактически вышел из глубокой комы. Следующий этап лечения — постепенное пробуждение, которое, по прогнозам, может занять ещё некоторое время.

Рост шансов на пробуждение

Ещё несколько месяцев назад специалисты оценивали вероятность пробуждения Тиграна Кеосаяна как минимальную. Сегодня врачи признают: вероятность выхода режиссёра из комы выросла до 50%. Несмотря на осторожные прогнозы, надежды на дальнейшее восстановление усиливаются.