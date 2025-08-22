В русскоязычных школах Азербайджана введут новый порядок преподавания

С 2025–2026 учебного года предмет «История Азербайджана» в школах с русским языком обучения будет преподаваться исключительно на государственном языке. Решение касается не только русскоязычных, но и всех иноязычных школ страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Изменения затронут учащихся 5–6 классов. При этом именно русскоязычные школы составляют большинство среди тех учебных заведений, где обучение ведется на иностранном языке.
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подчеркнул, что вопрос закрытия русских школ в стране не рассматривается. Однако, по его словам, учащиеся обязаны владеть азербайджанским языком, так как он является государственным. Одновременно министр признал, что в стране ощущается нехватка квалифицированных учителей русского языка.
Ранее в России выразили обеспокоенность положением русскоязычного образования в Азербайджане. Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что некоторые силы стремятся ухудшить отношения между Москвой и Баку. В качестве примера он привел закрытие Русского дома в азербайджанской столице.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в свою очередь назвал абсурдными обвинения в адрес организации, якобы занимавшейся шпионской деятельностью.
