Қазақ тіліне аудару

С 2025–2026 учебного года предмет «История Азербайджана» в школах с русским языком обучения будет преподаваться исключительно на государственном языке. Решение касается не только русскоязычных, но и всех иноязычных школ страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: media.az

Кого коснется нововведение

Изменения затронут учащихся 5–6 классов. При этом именно русскоязычные школы составляют большинство среди тех учебных заведений, где обучение ведется на иностранном языке.

Позиция министерства образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подчеркнул, что вопрос закрытия русских школ в стране не рассматривается. Однако, по его словам, учащиеся обязаны владеть азербайджанским языком, так как он является государственным. Одновременно министр признал, что в стране ощущается нехватка квалифицированных учителей русского языка.

Политический контекст

Ранее в России выразили обеспокоенность положением русскоязычного образования в Азербайджане. Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что некоторые силы стремятся ухудшить отношения между Москвой и Баку. В качестве примера он привел закрытие Русского дома в азербайджанской столице.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в свою очередь назвал абсурдными обвинения в адрес организации, якобы занимавшейся шпионской деятельностью.