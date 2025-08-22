18+
22.08.2025, 16:15

Ушел из жизни Ярослав Евдокимов

Новости Мира 0 321

Заслуженный артист России, известный эстрадный певец Ярослав Евдокимов скончался в возрасте 79 лет. По словам директора артиста Натальи Тарабан, смерть наступила утром 22 августа после продолжительной болезни, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: pytalovo-news.ru
Фото: pytalovo-news.ru

Биография и начало творческого пути

Ярослав Александрович Евдокимов родился в 1946 году в городе Ровно, тогда входившем в состав Украинской ССР.
Его профессиональная карьера началась в 1975 году, когда он стал солистом-вокалистом Минской филармонии. Позднее Евдокимов поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки, где получил академическую подготовку.

Взлет популярности в 1980-е

Широкую известность артист обрел в 1980-е годы, когда начал активно выступать на советской телевизионной эстраде. Для него был создан цикл песен «Память», с которым он неоднократно выходил на большую сцену. В это время Евдокимов стал одним из заметных исполнителей эстрады, отличавшимся сильным голосом и проникновенной манерой исполнения.

Главные хиты певца

За годы творческой деятельности Евдокимов исполнил ряд песен, ставших по-настоящему популярными у слушателей:

  • «Фантазер» — одна из самых узнаваемых композиций артиста, принесшая ему всесоюзную славу;

  • «Майский вальс» — лирическая песня, часто звучавшая на концертах;

  • «Зачарованная моя» и другие произведения, закрепившие его успех на эстраде.

Наследие

Ярослав Евдокимов навсегда останется в истории советской и российской эстрады как исполнитель с уникальной манерой, чьи песни сопровождали целое поколение. Его творчество продолжает звучать и сегодня, напоминая о яркой странице музыкальной культуры второй половины XX века.

