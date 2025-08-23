Анна Курникова впервые за долгое время появилась на публике с детьми от Иглесиаса

Қазақ тіліне аудару

Теннисистку Анну Курникову недавно заметили на прогулке с детьми от певца Энрике Иглесиаса , о чём сообщает Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: REUTERS/Global Look Press

Прогулка в Майами с детьми

Анна гуляла по улицам Майами вместе с тремя детьми: двойняшками Николасом и Люси и 5-летней Мэри. Для прогулки спортсменка выбрала объемную белую толстовку и короткие черные шорты, подчеркнув стильный и при этом удобный повседневный образ.

История отношений с Энрике Иглесиасом

Анна и Энрике познакомились ещё в 2001 году во время съемок клипа на песню «Escape». С тех пор пара поддерживала отношения, однако официально их не регистрировала более двух десятилетий.

Семейное пополнение

16 декабря 2017 года у пары родились двойняшки: мальчик Николас и девочка Люси.

30 января 2020 года на свет появилась дочь Мэри (Маша), которая получила русское имя.

Тайная свадьба

В 2023 году стало известно, что Курникова и Иглесиас тайно сыграли свадьбу. Об этом впервые сообщил брат певца, Хулио, однако сами супруги не делились подробностями торжества с прессой.