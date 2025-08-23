Пугающий символизм: прекращены поиски российской альпинистки, застрявшей на пике Победы

Қазақ тіліне аудару

Из-за непогоды и лавиноопасных склонов операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной на высоте более семи тысяч метров признана невозможной, передает Lada.kz со ссылкой на TengriTravel.kz .

Фото из открытых источников

Прекращение спасательной операции

В Кыргызстане остановили поиски российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая получила тяжёлую травму во время восхождения на пик Победы. Более 10 дней женщина оставалась на высоте свыше семи тысяч метров. Руководитель экспедиции Дмитрий Греков сообщил Mash, что шансов найти её живой практически нет. По его словам, продолжению поисков мешают ухудшение погоды, снегопады и высокий риск лавин. В базовом лагере температура ночью уже опускается до -13 °C.

Несчастный случай в горах

Травму Наговицына получила 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью. На следующий день к пострадавшей пытались пробиться немецкий альпинист и итальянец Лука Синигилья. Из-за усталости и сложных погодных условий они смогли лишь укутать женщину в спальник и оставить в палатке.

Позже к месту происшествия направился вертолёт спасателей, однако он попал в турбулентность и совершил жёсткую посадку. В результате этих попыток Лука Синигилья получил сильное обморожение и вскоре скончался.

Семейная трагедия

Для Натальи Наговицыной это не первая драма в горах. В 2021 году её супруг Сергей Наговицын погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри. Мужчина потерял возможность двигаться, и, несмотря на помощь гидов, его эвакуировать не удалось. Через год Наталья снова поднялась на вершину, где установила памятную табличку в честь мужа.

Биография альпинистки

Наталья родилась в Пермском крае, окончила университет в Перми, а позже вместе с семьёй переехала в Москву. Она активно занималась спортом – бегом, туризмом, альпинизмом, участвовала в полумарафонах и неоднократно покоряла горные вершины. Даже после трагической гибели супруга продолжила подниматься в горы.

Символизм трагических дат

Эта история получила дополнительный драматический оттенок из-за совпадений. 10 августа исполнилась третья годовщина смерти Сергея Наговицына, 15 августа ему могло бы исполниться 49 лет, а 20 августа Наталья отметила своё 48-летие. Все эти даты совпали с её трагическим восхождением на пик Победы.