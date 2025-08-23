В России хотят полностью запретить вейпы – Путин поддержал инициативу

Қазақ тіліне аудару

Фото: Pixabay

С предложением о запрете вейпов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Владимир Владимирович, очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей, всех этих курительных смесей, вейпов и всей этой гадости. Проблема, во-первых, молодеет, во-вторых, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, нормальное, даже с учётом того, что там пахнет меньше, чем обычные сигареты, там они перестают даже скрываться. И мы видим, как в школах это имеет огромное распространение. Есть законодательная инициатива по этому поводу, но она рассматривается, прорабатывается правительством, есть много всяких нюансов. Но я хотел сказать, что хорошая была бы тема рассмотреть вопрос, дать полномочия регионам по этому вопросу, по полному запрету, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он отметил, что Нижегородская область готова стать «пилотным регионом», в котором запретят продавать вейпы как оптом, так и в розницу, а также в обращении.

Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение, - ответил Владимир Путин.

К слову, запрет на ввоз и распространение вейпов ввели в Казахстане в июне 2024 года.