Врач рассказала о простом и доступном способе снизить тревожность

Қазақ тіліне аудару

Контрастный душ признан доступным способом снижения тревожности и улучшения работы мозга. Психиатр Мария Штань объяснила, как процедура помогает справиться с тревожностью и усталостью, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Иллюстративное фото: Pixabay

Контрастный душ остаётся одной из самых простых и в то же время эффективных процедур для укрепления здоровья и снижения психоэмоционального напряжения. Об этом рассказала психиатр, кандидат медицинских наук и эксперт проекта «Деменция.net» Мария Штань.

По её словам, холодная вода действует как естественный антидепрессант. Под воздействием низких температур в организме активизируется выработка серотонина, норадреналина и дофамина – веществ, напрямую влияющих на эмоциональное состояние и когнитивные функции. Такая реакция помогает снижать уровень тревожности, а также положительно отражается на памяти и концентрации внимания.

Помимо этого, контрастный душ применяется в терапии ряда других состояний. Врач отметила его эффективность при хронической усталости, эмоциональном выгорании, нарушениях сна и некоторых неврологических расстройствах. Процедура также облегчает симптомы мигрени и вегетососудистой дистонии. В отдельных случаях её используют и при рассеянном склерозе, поскольку чередование температур тренирует сосуды и укрепляет их функциональность.

Психиатр подчеркнула, что ключевым условием является правильная техника проведения. Для снижения тревожности рекомендуется придерживаться следующего режима: две минуты тёплой воды и две минуты холодной, чередуя их на протяжении 10-15 минут дважды в день. Однако в первые дни холодный душ следует включать лишь на несколько секунд, постепенно увеличивая время воздействия.