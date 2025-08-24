Волочкова ответила хейтерам на обвинения в алкоголизме

Қазақ тіліне аудару

Балерина Анастасия Волочкова в подкасте на YouTube прокомментировала обвинения в алкоголизме и заявила, что не считает себя зависимой, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова подкасте на YouTube «Дневник Хача» высказалась по поводу обвинений в алкогольной зависимости.

По словам артистки, подобные вопросы ее задевают, так как она не имеет ничего общего с зависимыми людьми. Волочкова подчеркнула, что употребляет алкогольные напитки только по собственному желанию и не считает это проявлением зависимости.

В качестве примера она привела игристое вино. Балерина отметила, что может выпить бокал просекко дома в приятной компании, но при этом также легко может отказаться от него.

Волочкова добавила, что в России многие люди регулярно употребляют алкоголь, но при этом не считают себя алкоголиками. На этом фоне, по ее словам, обвинения в ее адрес выглядят несправедливыми.

Она также подчеркнула, что бокал дорогого просекко с клубникой в ее случае нельзя приравнивать к злоупотреблению спиртным.