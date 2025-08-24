Эксперт рассказала, как выбрать по-настоящему полезный шоколад

Шоколатье и технолог кондитерского производства Инга Беляева назвала три главных критерия, на которые стоит обращать внимание при выборе качественного шоколада, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.
По словам преподавателя Колледжа РОСБИОТЕХ, шоколатье, шеф-кондитера, бренд-шефа и технолога кондитерского производства Инги Беляевой, при покупке шоколада специалисты рекомендуют учитывать три ключевых компонента состава: какао-продукты, подсластители и добавки.
По ее словам, основой любого качественного шоколада является какао-масло. Наличие именно этого ингредиента, а не его заменителей, например, пальмового масла, свидетельствует о натуральности продукта. Чем выше процент содержания какао – от 70% и выше, – тем больше пользы в плитке: в таком шоколаде содержатся антиоксиданты, магний и железо.
Беляева также пояснила, что лецитин (как правило, соевый) – это безопасная пищевая добавка (Е322), улучшающая структуру шоколада. Однако его избыток может указывать на низкое содержание какао-продуктов.
Не менее важно обращать внимание на подсластители. Если сахар стоит в начале списка ингредиентов, значит, его в составе больше всего. В качестве альтернатив могут использоваться тростниковый сахар, стевия или сироп агавы, однако их польза зачастую преувеличена.
Эксперт рекомендовала избегать продукции, в составе которой присутствуют гидрожиры и ароматизаторы. При выборе стоит искать маркировки organic или bean-to-bar, которые подтверждают контроль качества.
Темный шоколад с минимальным составом (какао, масло, сахар) – оптимальный выбор», - резюмировала она.
