Эксперт рассказала, как выбрать по-настоящему полезный шоколад

Шоколатье и технолог кондитерского производства Инга Беляева назвала три главных критерия, на которые стоит обращать внимание при выборе качественного шоколада, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

По словам преподавателя Колледжа РОСБИОТЕХ, шоколатье, шеф-кондитера, бренд-шефа и технолога кондитерского производства Инги Беляевой, при покупке шоколада специалисты рекомендуют учитывать три ключевых компонента состава: какао-продукты, подсластители и добавки.

По ее словам, основой любого качественного шоколада является какао-масло. Наличие именно этого ингредиента, а не его заменителей, например, пальмового масла, свидетельствует о натуральности продукта. Чем выше процент содержания какао – от 70% и выше, – тем больше пользы в плитке: в таком шоколаде содержатся антиоксиданты, магний и железо.

Беляева также пояснила, что лецитин (как правило, соевый) – это безопасная пищевая добавка (Е322), улучшающая структуру шоколада. Однако его избыток может указывать на низкое содержание какао-продуктов.

Не менее важно обращать внимание на подсластители. Если сахар стоит в начале списка ингредиентов, значит, его в составе больше всего. В качестве альтернатив могут использоваться тростниковый сахар, стевия или сироп агавы, однако их польза зачастую преувеличена.

Эксперт рекомендовала избегать продукции, в составе которой присутствуют гидрожиры и ароматизаторы. При выборе стоит искать маркировки organic или bean-to-bar, которые подтверждают контроль качества.