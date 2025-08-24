Путешественница перечислила предметы, которые не стыдится забирать из отелей

Қазақ тіліне аудару

Опытная туристка перечислила вещи, которые разрешено уносить из гостиниц, и напомнила о предметах, за которые можно столкнуться с претензиями администрации, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Российская путешественница Наталья поделилась в своем блоге «Одна в чужом городе» списком предметов, которые она всегда забирает с собой из отелей и при этом не испытывает неловкости.

По словам автора, речь идет о мелких и одноразовых вещах: тапочках, мыле в упаковке, швейном наборе, мини-тюбиках с зубной пастой и зубной щетке. Кроме того, она часто берет блокнот и ручку. Путешественница пояснила, что такие вещи не раз выручали ее в дороге: блокнот помогает фиксировать путевые заметки или отвлечься рисованием, например, во время перелета рядом с шумными соседями.

Туристка добавила, что администрация отелей спокойно относится к тому, что гости забирают пакетики с чаем, кофе и сахаром, пластиковые стаканчики, бамбуковые палочки для размешивания напитков, зубочистки, а также небольшие комплименты от отеля – печенье, конфеты или шоколад. К этой категории относятся и одноразовые средства ухода и гигиены.

В то же время Наталья подчеркнула, что существует перечень предметов, которые строго запрещено выносить из гостиниц. К ним относятся мебель и ее элементы, декоративные предметы интерьера, посуда, постельное белье, полотенца, халаты, текстильный декор, вешалки, пепельницы, а также бытовая техника. Недопустимо также забирать растения, цветы, сантехнические комплектующие и предметы уборки.