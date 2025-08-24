Врач рассказала, сколько арбуза в день можно есть детям и беременным

Қазақ тіліне аудару

Медики назвали безопасные нормы употребления арбуза для разных возрастных групп и подчеркнули, что важно учитывать особенности здоровья, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Pixabay

Максимальная допустимая норма арбуза для взрослого человека составляет 500 граммов мякоти в день, сообщила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По её словам, оптимальная порция для здоровых взрослых за один приём составляет 200-300 граммов. При этом лучше разделить количество на два-три приёма, не употреблять арбуз натощак и не заменять им воду.

Для детей, начиная с трёх лет, рекомендованная норма – от 50 до 100 граммов за раз, а максимальный суточный объём не должен превышать 150-200 граммов.

Беременным и кормящим женщинам арбуз также может быть полезен для поддержания водного баланса, однако объём не должен превышать 300-400 граммов в день. Врач подчеркнула, что во время беременности важно контролировать возможные отёки после употребления ягоды. В период грудного вскармливания необходимо следить за реакцией ребёнка. Кроме того, специалист предостерегла от употребления ранних арбузов.

Зарема Тен отметила, что арбуз на 90% состоит из воды, благодаря чему хорошо утоляет жажду и помогает восполнить потерю жидкости в жаркую погоду, при физических нагрузках или лёгком недомогании. Также в нём содержится ликопин – вещество, которое может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также защищать кожу изнутри от воздействия ультрафиолетовых лучей.