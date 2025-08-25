К чему может привести отказ от соли, рассказал врач

Қазақ тіліне аудару

Врач ЛФК Александр Шишонин рассказал о серьезных для здоровья последствиях при бессолевой диете, передает Lada.kz со ссылкой на АиФ .

Фото: Pixabay

Бессолевая диета, которую нередко рекомендуют людям с гипертонией, может спровоцировать серьезные осложнения для здоровья.

По его словам, употребление большого количества воды при полном исключении соли нарушает обменные процессы внутри эритроцитов – красных кровяных телец. В результате они хуже переносят кислород, что отражается на работе организма.

Шишонин отметил, что при дефиците соли клетки начинают хуже снабжать мозг кислородом. Это, в свою очередь, может вызвать еще более сильный рост артериального давления. «А тут вы прямые создаете условия», - подчеркнул врач.

Он также напомнил, что уровень натрия и хлора в крови напрямую влияет на сердечную деятельность. Недостаток этих элементов часто становится причиной тахикардии – учащенного сердцебиения. При этом пациентам могут ошибочно назначаться дополнительные препараты, хотя корень проблемы связан именно с ограничением соли.

Шишонин сделал вывод, что гипертоникам бессолевая диета не только не приносит пользы, но и может обернуться осложнениями, которые в дальнейшем приходится лечить медикаментами.