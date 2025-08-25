18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 07:02

Дуров сделал громкое заявление в годовщину ареста во Франции

Новости Мира

Год назад во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В годовщину событий он выступил с заявлением, назвав арест ошибкой и подчеркнув, что расследование до сих пор не выявило его вины, сообщает Lada.kz. 

Фото: durov / Instagram
Фото: durov / Instagram

Арест, вызвавший резонанс

25 августа 2024 года французская полиция задержала Дурова на четыре дня. Поводом стало использование Telegram для координации преступлений некоторыми лицами, с которыми предприниматель, по его словам, никогда не был знаком.

Дуров отметил, что привлечение к ответственности руководителя глобальной IT-платформы за действия пользователей выглядело беспрецедентным и нелогичным.

Ошибка полиции и нарушение процедур

По версии бизнесмена, его арест стал следствием процессуальной ошибки. Французские правоохранители до августа 2024 года, как утверждает Дуров, не направляли Telegram официальные запросы через установленные законом Франции и ЕС каналы.

«Они могли бы просто уточнить правильный порядок действий — даже в поисковике», — заметил он с иронией.

Дело без прогресса

Спустя год после задержания следствие не предъявило основателю Telegram и его компании конкретных обвинений. Однако ситуация продолжает оказывать влияние на личную жизнь предпринимателя.

Дуров рассказал, что вынужден каждые 14 дней возвращаться во Францию. При этом дата рассмотрения апелляции до сих пор не назначена.

Последствия для имиджа Франции

По словам бизнесмена, единственным реальным итогом его ареста стало ухудшение репутации Франции на международной арене.

«Это нанесло огромный ущерб образу страны как территории свободы», — подчеркнул Дуров.

