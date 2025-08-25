18+
25.08.2025, 08:55

Рекордное голодание: выжил без пищи 382 дня - случай, который шокировал врачей

Новости Мира 0 1 277

Голодание продолжительностью более года кажется невозможным, однако в истории медицины зафиксирован случай, когда человек смог прожить 382 дня без еды. Этот эксперимент стал сенсацией и до сих пор вызывает споры среди врачей и исследователей, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Как всё началось

В 1965 году 27-летний шотландец Ангус Барбьери обратился к медикам с целью избавиться от ожирения. Его вес составлял 207 кг, и традиционные методы похудения не приносили результата. Под наблюдением врачей он решился на радикальный шаг — полный отказ от еды.

Чем он питался

На протяжении 382 дней Барбьери не употреблял твердой пищи. Его рацион ограничивался водой, чаем, кофе и витаминными добавками. Это помогло поддерживать организм в минимально необходимом состоянии и предотвратить авитаминоз.

Что происходило с организмом

Тело Барбьери начало использовать жировые запасы как основной источник энергии. Этот процесс известен как кетоз — расщепление жира с выделением энергии.

  • Метаболизм замедлился, что позволило экономить силы.

  • Регулярные анализы крови показывали стабильные показатели.

  • Врачи тщательно следили за уровнем электролитов и минералов, предотвращая критические нарушения.

Несмотря на слабость и снижение физической активности, серьезных осложнений у него не зафиксировали.

Результат уникального голодания

За время эксперимента Ангус потерял 125 кг, снизив вес со 207 до 82 кг. После завершения голодания он постепенно вернулся к нормальному питанию и в ближайшие годы не набрал вес обратно.

Опасности для здоровья

Медики предупреждают, что столь длительное воздержание от пищи крайне опасно:

  • может привести к потере мышечной массы;

  • ослабляет работу сердца;

  • вызывает дефицит витаминов и минералов;

  • грозит необратимыми нарушениями в работе органов.

Выжить удалось лишь благодаря строгому медицинскому контролю и грамотному восполнению необходимых веществ.

Почему случай Барбьери уникален

Большинство людей не смогли бы пережить столь продолжительное голодание. Организм в условиях нехватки питательных веществ быстро истощается, а без врачебного наблюдения исход может быть смертельным.

История Ангуса Барбьери вошла в медицинские журналы как пример предельных возможностей человеческого организма. Однако врачи подчеркивают: повторять такой опыт без профессиональной поддержки нельзя.

