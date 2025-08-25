Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли

Многие люди сталкиваются с тупой и давящей головной болью, списывая её на стресс, недосып или переутомление. Однако, как отмечает врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко, в ряде случаев причина вовсе не связана с нервным напряжением или мигренью. Одним из недооценённых факторов может быть гипертонус жевательных мышц, возникающий при нарушениях прикуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам специалиста, при нарушенной окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно. В результате:
жевательные мышцы работают с перегрузкой;
развивается хронический спазм;
возникает головная боль напряжения.
Такая боль чаще всего ощущается в височной или затылочной зоне и сопровождается чувством тяжести и постоянной усталости, которая не уходит даже после сна.
Признаки нарушений прикуса не всегда очевидны. Среди них:
повышенная стираемость эмали;
щелчки или хруст в челюстных суставах;
сложности при жевании;
боли в области лица и шеи;
ощущение «усталости» челюстей после разговора или еды.
Нередко такие проблемы сопровождаются бруксизмом — непроизвольным сжатием или скрежетанием зубами, которое чаще всего происходит во сне.
Бруксизм значительно усиливает нагрузку на жевательные мышцы, что может приводить к:
утренним головным болям;
чувству разбитости и усталости;
трещинам на зубной эмали;
повышенной чувствительности зубов.
Таким образом, регулярное ночное скрежетание зубами становится дополнительным фактором риска для головных болей и ухудшения качества жизни.
По словам Диденко, устранить проблему можно при помощи ортодонтического лечения. Существуют два основных метода:
брекеты — классический способ коррекции прикуса;
элайнеры — современные прозрачные каппы, которые не только исправляют зубной ряд, но и снижают напряжение в мышцах, защищая зубы от стираемости.
Многие пациенты отмечают, что после лечения у них не только выравнивается улыбка, но и исчезают головные боли, нормализуется сон и общее самочувствие.
Эксперт подчёркивает: игнорировать регулярные головные боли нельзя, особенно если они сопровождаются скрежетанием зубов, утренней усталостью или болями в челюстях. В таких случаях важно обратиться к ортодонту для точной диагностики.
«Комплексный подход помогает устранить не только симптомы, но и саму причину проблемы», — резюмировала Диденко.
Комментарии0 комментарий(ев)