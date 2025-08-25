Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли

Қазақ тіліне аудару

Многие люди сталкиваются с тупой и давящей головной болью, списывая её на стресс, недосып или переутомление. Однако, как отмечает врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко, в ряде случаев причина вовсе не связана с нервным напряжением или мигренью. Одним из недооценённых факторов может быть гипертонус жевательных мышц, возникающий при нарушениях прикуса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Как неправильный прикус влияет на самочувствие

По словам специалиста, при нарушенной окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно. В результате:

жевательные мышцы работают с перегрузкой;

развивается хронический спазм;

возникает головная боль напряжения.

Такая боль чаще всего ощущается в височной или затылочной зоне и сопровождается чувством тяжести и постоянной усталости, которая не уходит даже после сна.

Симптомы, указывающие на скрытые проблемы

Признаки нарушений прикуса не всегда очевидны. Среди них:

повышенная стираемость эмали;

щелчки или хруст в челюстных суставах;

сложности при жевании;

боли в области лица и шеи;

ощущение «усталости» челюстей после разговора или еды.

Нередко такие проблемы сопровождаются бруксизмом — непроизвольным сжатием или скрежетанием зубами, которое чаще всего происходит во сне.

Бруксизм и его последствия

Бруксизм значительно усиливает нагрузку на жевательные мышцы, что может приводить к:

утренним головным болям;

чувству разбитости и усталости;

трещинам на зубной эмали;

повышенной чувствительности зубов.

Таким образом, регулярное ночное скрежетание зубами становится дополнительным фактором риска для головных болей и ухудшения качества жизни.

Как исправление прикуса снимает головную боль

По словам Диденко, устранить проблему можно при помощи ортодонтического лечения. Существуют два основных метода:

брекеты — классический способ коррекции прикуса;

элайнеры — современные прозрачные каппы, которые не только исправляют зубной ряд, но и снижают напряжение в мышцах, защищая зубы от стираемости.

Многие пациенты отмечают, что после лечения у них не только выравнивается улыбка, но и исчезают головные боли, нормализуется сон и общее самочувствие.

Когда стоит обратиться к врачу

Эксперт подчёркивает: игнорировать регулярные головные боли нельзя, особенно если они сопровождаются скрежетанием зубов, утренней усталостью или болями в челюстях. В таких случаях важно обратиться к ортодонту для точной диагностики.