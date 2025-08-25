От 300 кг до фотосессий: невероятная трансформация Эмбер Рахди

Қазақ тіліне аудару

Эмбер Рахди — одна из самых ярких участниц шоу «Моя жизнь в 600 фунтов». В 2015 году, когда ей было всего 23 года, ее вес достигал 300 кг. Тогда Эмбер поставила перед собой цель: научиться дефилировать в красивых нарядах и участвовать в фотосессиях. Благодаря упорству и самоотверженности девушка добилась невероятного результата, став примером для многих, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из видео

Проблемы с весом с детства

Рахди начала бороться с лишним весом еще в детстве. Уже в 5 лет у нее появились проблемы с питанием, а тревожность и депрессивные мысли она привычно заедала сладостями, газировкой и фаст-фудом. Из-за этого Эмбер бросила учебу, долго не могла найти работу и жила с родителями. Передвигаться самостоятельно было крайне трудно, и девушка нуждалась в помощи окружающих.



Операция и трансформация

Несмотря на многочисленные попытки самостоятельно изменить привычки, добиться устойчивого результата Эмбер не могла. В ходе проекта она обратилась к хирургу Юнану Новзарадану, который провел операцию по уменьшению объема желудка. Только после этого вес начал снижаться. В итоге девушка сбросила 200 кг, а суммарно потеря составила 171 кг.

Новая жизнь через 10 лет