25.08.2025, 18:11

От 300 кг до фотосессий: невероятная трансформация Эмбер Рахди

Новости Мира 0 937

Эмбер Рахди — одна из самых ярких участниц шоу «Моя жизнь в 600 фунтов». В 2015 году, когда ей было всего 23 года, ее вес достигал 300 кг. Тогда Эмбер поставила перед собой цель: научиться дефилировать в красивых нарядах и участвовать в фотосессиях. Благодаря упорству и самоотверженности девушка добилась невероятного результата, став примером для многих, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из видео
Кадр из видео

Проблемы с весом с детства

Рахди начала бороться с лишним весом еще в детстве. Уже в 5 лет у нее появились проблемы с питанием, а тревожность и депрессивные мысли она привычно заедала сладостями, газировкой и фаст-фудом. Из-за этого Эмбер бросила учебу, долго не могла найти работу и жила с родителями. Передвигаться самостоятельно было крайне трудно, и девушка нуждалась в помощи окружающих.
 

Фото: кадр из шоу

 

Операция и трансформация

Несмотря на многочисленные попытки самостоятельно изменить привычки, добиться устойчивого результата Эмбер не могла. В ходе проекта она обратилась к хирургу Юнану Новзарадану, который провел операцию по уменьшению объема желудка. Только после этого вес начал снижаться. В итоге девушка сбросила 200 кг, а суммарно потеря составила 171 кг.

Новая жизнь через 10 лет

Эмбер продолжает работать над собой

Эмбер продолжает работать над собой

Спустя 10 лет после операции Эмбер Рахди сохранила стройную фигуру. Она изменила пищевые привычки, смогла справиться с тревожностью и теперь активно делится своим опытом в социальных сетях. Девушка мотивирует людей на похудение и открыто рассказывает о личной жизни.

«Я никогда не зарабатывала ни цента как инфлюенсер. Основная моя работа — в сфере IT», — отметила Эмбер.

4
1
0
