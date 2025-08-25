От 300 кг до фотосессий: невероятная трансформация Эмбер Рахди

Проблемы с весом с детства
Рахди начала бороться с лишним весом еще в детстве. Уже в 5 лет у нее появились проблемы с питанием, а тревожность и депрессивные мысли она привычно заедала сладостями, газировкой и фаст-фудом. Из-за этого Эмбер бросила учебу, долго не могла найти работу и жила с родителями. Передвигаться самостоятельно было крайне трудно, и девушка нуждалась в помощи окружающих.
Операция и трансформация
Несмотря на многочисленные попытки самостоятельно изменить привычки, добиться устойчивого результата Эмбер не могла. В ходе проекта она обратилась к хирургу Юнану Новзарадану, который провел операцию по уменьшению объема желудка. Только после этого вес начал снижаться. В итоге девушка сбросила 200 кг, а суммарно потеря составила 171 кг.
Новая жизнь через 10 лет
