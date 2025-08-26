18+
26.08.2025, 06:39

Назван защищающий от рака простой продукт

Новости Мира 0 398

Международные ученые выявили, что регулярное включение в рацион крестоцветных овощей помогает снижать риск рака толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале BMC Gastroenterology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Масштаб проблемы

Рак толстой кишки остаётся одной из самых опасных форм онкологических заболеваний:

  • В 2022 году от этой болезни скончались около 900 тысяч человек.

  • Каждый год фиксируется 1,9 миллиона новых случаев по всему миру.

Эти данные подчёркивают важность профилактических мер, в числе которых особое внимание уделяется питанию.

Какие овощи помогают

К крестоцветным овощам относятся привычные и доступные продукты:

  • Брокколи

  • Белокочанная капуста

  • Цветная капуста

  • Брюссельская капуста

Учёные объясняют их пользу уникальным составом:

  • Фитохимические вещества, включая флавоноиды

  • Клетчатка

  • Витамин C

  • Каротиноиды

В желудке эти компоненты распадаются на изотиоцианаты, которые:

  • Блокируют ферменты, активирующие канцерогены

  • Подавляют образование новых кровеносных сосудов в опухолевых очагах

Результаты исследования

В анализ вошли более 17 исследований с участием свыше 600 тысяч человек.

Ключевые выводы:

  • Люди, регулярно употреблявшие крестоцветные овощи, имели на 20% меньший риск развития рака толстой кишки по сравнению с теми, кто включал их в рацион реже.

  • Оптимальная дневная доза20–40 граммов овощей.

  • Употребление свыше 40 граммов в день не давало дополнительного эффекта.

География эффекта

Учёные отметили различия в защите в зависимости от региона проживания:

  • Наибольший защитный эффект наблюдался у жителей Северной Америки и Азии.

  • Наименьший эффект зафиксирован в Европе и Австралии.

Это может быть связано с особенностями питания и образа жизни в разных регионах.

