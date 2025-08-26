Назван защищающий от рака простой продукт

Международные ученые выявили, что регулярное включение в рацион крестоцветных овощей помогает снижать риск рака толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале BMC Gastroenterology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Рак толстой кишки остаётся одной из самых опасных форм онкологических заболеваний:
В 2022 году от этой болезни скончались около 900 тысяч человек.
Каждый год фиксируется 1,9 миллиона новых случаев по всему миру.
Эти данные подчёркивают важность профилактических мер, в числе которых особое внимание уделяется питанию.
К крестоцветным овощам относятся привычные и доступные продукты:
Брокколи
Белокочанная капуста
Цветная капуста
Брюссельская капуста
Учёные объясняют их пользу уникальным составом:
Фитохимические вещества, включая флавоноиды
Клетчатка
Витамин C
Каротиноиды
В желудке эти компоненты распадаются на изотиоцианаты, которые:
Блокируют ферменты, активирующие канцерогены
Подавляют образование новых кровеносных сосудов в опухолевых очагах
В анализ вошли более 17 исследований с участием свыше 600 тысяч человек.
Ключевые выводы:
Люди, регулярно употреблявшие крестоцветные овощи, имели на 20% меньший риск развития рака толстой кишки по сравнению с теми, кто включал их в рацион реже.
Оптимальная дневная доза — 20–40 граммов овощей.
Употребление свыше 40 граммов в день не давало дополнительного эффекта.
Учёные отметили различия в защите в зависимости от региона проживания:
Наибольший защитный эффект наблюдался у жителей Северной Америки и Азии.
Наименьший эффект зафиксирован в Европе и Австралии.
Это может быть связано с особенностями питания и образа жизни в разных регионах.
