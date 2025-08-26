Назван защищающий от рака простой продукт

Қазақ тіліне аудару

Международные ученые выявили, что регулярное включение в рацион крестоцветных овощей помогает снижать риск рака толстой кишки. Исследование опубликовано в журнале BMC Gastroenterology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Unsplash

Масштаб проблемы

Рак толстой кишки остаётся одной из самых опасных форм онкологических заболеваний:

В 2022 году от этой болезни скончались около 900 тысяч человек .

Каждый год фиксируется 1,9 миллиона новых случаев по всему миру.

Эти данные подчёркивают важность профилактических мер, в числе которых особое внимание уделяется питанию.

Какие овощи помогают

К крестоцветным овощам относятся привычные и доступные продукты:

Брокколи

Белокочанная капуста

Цветная капуста

Брюссельская капуста

Учёные объясняют их пользу уникальным составом:

Фитохимические вещества , включая флавоноиды

Клетчатка

Витамин C

Каротиноиды

В желудке эти компоненты распадаются на изотиоцианаты, которые:

Блокируют ферменты, активирующие канцерогены

Подавляют образование новых кровеносных сосудов в опухолевых очагах

Результаты исследования

В анализ вошли более 17 исследований с участием свыше 600 тысяч человек.

Ключевые выводы:

Люди, регулярно употреблявшие крестоцветные овощи, имели на 20% меньший риск развития рака толстой кишки по сравнению с теми, кто включал их в рацион реже.

Оптимальная дневная доза — 20–40 граммов овощей.

Употребление свыше 40 граммов в день не давало дополнительного эффекта.

География эффекта

Учёные отметили различия в защите в зависимости от региона проживания:

Наибольший защитный эффект наблюдался у жителей Северной Америки и Азии .

Наименьший эффект зафиксирован в Европе и Австралии.

Это может быть связано с особенностями питания и образа жизни в разных регионах.