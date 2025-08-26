18+
26.08.2025, 07:02

Тарифы такси в России вырастут на 30% с 2026 года из-за перехода на локализованные автомобили

Новости Мира

Стоимость поездок в такси в России может вырасти на 30% с 2026 года. Основная причина — новые законодательные требования к использованию автомобилей отечественного производства в таксомоторных перевозках. Информация была подтверждена экспертами отрасли и представителями таксомоторного бизнеса, сообщают «Газета.Ru» и отраслевые источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Причина роста цен — локализация автопарка

С 1 марта 2026 года таксопарки и частные перевозчики обязаны будут использовать только автомобили из перечня локализованных транспортных средств. По оценке председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, новые нормы затронут около 80% рынка таксомоторных услуг.

«Если законодатели не учтут наши предложения по смене собственника автомобиля и по работе с самозанятыми, то цены могут вырасти на 30%», — подчеркнула Зарипова.

Многие машины находятся в лизинге, и после окончания срока действия договоров их придется выводить из реестра такси. Повторное внесение автомобилей будет невозможно из-за несоответствия новым требованиям, что дополнительно подтолкнет рост цен.

Эффект от изменений будет постепенным

По словам таксиста и автора Telegram-канала «Омбудсмен Такси» Антона Максимова, удорожание поездок произойдет не сразу. К концу года стоимость поездок может вырасти на 30–50%.

Наибольшее влияние ожидается в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, где плотность таксомоторного движения и доля лизинговых автомобилей особенно высока.

Подтверждение от профсоюзов

Глава межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков подтвердил, что сценарий с ростом цен на 30% является реальным. По его словам, жители крупных городов ощутят повышение наиболее сильно, что связано с высокой конкуренцией и значительной долей автопарков, подпадающих под новые требования.

