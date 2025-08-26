Днище китайских авто: фатальный подвох, о котором владельцы пока не догадываются

Қазақ тіліне аудару

Китайские автомобили набирают популярность в России, но у них есть слабое место, которое может обернуться неприятным сюрпризом для водителей. Эксперты и автовладельцы предупреждают о проблемах с кузовом и днищем машин, которые проявляются не сразу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Анастасия Бочевская

Проблема с кузовом и днищем

По отзывам владельцев, основная претензия к китайским автомобилям — это ржавчина на кузове и днище. Проблема не проявляется сразу после покупки, а развивается постепенно.

Сотрудники антикоррозийных центров отмечают, что многие китайские производители либо полностью игнорируют обработку металла от коррозии, либо проводят её частично. В итоге первые очаги ржавчины появляются уже через 2 года эксплуатации.

«Анти-рейтинг» китайских марок

Особенно подвержены коррозии модели следующих брендов:

JAC

LiXiang

Lifan

Jetour

Dongfeng

Эти автомобили начинают покрываться ржавчиной уже спустя 2 года.

Более удачливы владельцы моделей от:

TANK

Great Wall

Haval

Geely

FAW

OMODA

Changan

Exeed

Chery

С этими автомобилями о коррозии можно не думать как минимум 4–5 лет.

Однако и здесь бывают исключения: ржавчина иногда появляется не из-за времени эксплуатации, а после ДТП. Например, владелец Chery Tiggo 8 из Москвы заметил стремительно распространяющуюся коррозию после удара.

Примеры владельцев

Сибиряк Сергей поделился опытом: проехав на своей EXEED 4500 км, он столкнулся с ржавчиной, несмотря на заявленную заводом оцинковку. Встает вопрос: виноват ли владелец или производитель?

Причины появления коррозии

По мнению экс-завкафедрой «Автомобили» Института МАДИ Сергея Матвеева, основная причина — суровые зимы в России и обилие антигололедных реагентов.

Он поясняет, что тонкий слой краски толщиной 15–40 микрон не защищает кузов полностью, а антикоррозийные составы могут не покрывать особо уязвимые участки, такие как днище.

Итог

Покупка китайского автомобиля может обернуться неожиданными расходами на ремонт кузова и днища уже через несколько лет. Эксперты советуют тщательно проверять антикоррозийную защиту и учитывать условия эксплуатации, особенно в регионах с холодными зимами и агрессивной химией на дорогах.