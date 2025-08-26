Жизнь молодой жены в Средней Азии: 7 традиционных правил

Блогер-путешественница и автор Дзен-канала «Путешествие с фотокамерой» поделилась особенностями жизни келин — молодых жен в странах Средней Азии. Рассказ основан на опыте Кундизай, которая вышла замуж в 18 лет и живет в семье мужа, соблюдая традиции иерархии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Кундизай может вставать примерно в 9 утра, иногда оставлять детей на попечение свекрови и регулярно навещать свою мать. Однако личная свобода ограничена строгими традиционными рамками.
Нежные проявления к детям на глазах у взрослых родственников запрещены. Считается, что публичная ласка может навредить малышу, поэтому такие моменты уважают исключительно в приватной обстановке.
Звонки мужу во время работы считаются недопустимыми. Разрешается обращаться к нему только при возникновении серьёзной проблемы или экстренной ситуации.
Новое поколение получает имя не по желанию матери. Традиционно имя выбирают бабушка и дедушка со стороны мужа, а мама играет здесь лишь второстепенную роль.
Келин первой стирает и заботится о вещах родителей мужа и самого супруга. Это символ подчинённого положения в семье и уважения к старшим.
Младший член семьи не имеет возможности отдыхать вместе с ребёнком. В это время келин обязана выполнять домашние дела. Если она работает и получает зарплату, её доход традиционно передается свекрови.
Выход из дома без разрешения родственников мужа запрещён. Любое посещение внешнего мира должно быть согласовано заранее, чтобы сохранить семейные традиции.
Таким образом, жизнь молодой жены в Средней Азии строится на чёткой иерархии и соблюдении многовековых традиций, где личная свобода и инициативы подчинены интересам семьи.
