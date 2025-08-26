18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.87
621.64
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.08.2025, 10:58

Жизнь молодой жены в Средней Азии: 7 традиционных правил

Новости Мира 0 639

Блогер-путешественница и автор Дзен-канала «Путешествие с фотокамерой» поделилась особенностями жизни келин — молодых жен в странах Средней Азии. Рассказ основан на опыте Кундизай, которая вышла замуж в 18 лет и живет в семье мужа, соблюдая традиции иерархии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

1. Режим дня и личное пространство

Кундизай может вставать примерно в 9 утра, иногда оставлять детей на попечение свекрови и регулярно навещать свою мать. Однако личная свобода ограничена строгими традиционными рамками.

2. Ограничения в проявлении материнской любви

Нежные проявления к детям на глазах у взрослых родственников запрещены. Считается, что публичная ласка может навредить малышу, поэтому такие моменты уважают исключительно в приватной обстановке.

3. Связь с мужем строго регламентирована

Звонки мужу во время работы считаются недопустимыми. Разрешается обращаться к нему только при возникновении серьёзной проблемы или экстренной ситуации.

4. Выбор имени для ребёнка

Новое поколение получает имя не по желанию матери. Традиционно имя выбирают бабушка и дедушка со стороны мужа, а мама играет здесь лишь второстепенную роль.

5. Домашние обязанности и иерархия

Келин первой стирает и заботится о вещах родителей мужа и самого супруга. Это символ подчинённого положения в семье и уважения к старшим.

6. Сон и отдых подчинены обязанностям

Младший член семьи не имеет возможности отдыхать вместе с ребёнком. В это время келин обязана выполнять домашние дела. Если она работает и получает зарплату, её доход традиционно передается свекрови.

7. Ограничения на передвижение

Выход из дома без разрешения родственников мужа запрещён. Любое посещение внешнего мира должно быть согласовано заранее, чтобы сохранить семейные традиции.

Таким образом, жизнь молодой жены в Средней Азии строится на чёткой иерархии и соблюдении многовековых традиций, где личная свобода и инициативы подчинены интересам семьи.

1
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира