Огуречная вода: что будет с организмом, если употреблять напиток натощак 3 месяца

Еще недавно считалось, что утро нужно начинать со свежевыжатого сока. Однако ученые быстро установили: фруктовые напитки содержат слишком много сахара и обладают высоким гликемическим индексом. Сегодня на смену сокам приходит новый тренд — огуречная вода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам эндокринолога Зухры Павловой, огурец — один из самых низкокалорийных овощей. В нем присутствуют:
пищевые волокна,
витамины K, С, Е,
некоторые витамины группы B.
При этом в виде напитка огурец становится еще более полезным, так как в воду переходят минералы и антиоксиданты, которые лучше усваиваются организмом.
Журналистка Алекса Меллард решила проверить эффект напитка на себе. На протяжении трех месяцев она каждое утро натощак выпивала стакан огуречной воды и поделилась результатами.
Через две недели после начала эксперимента кожа стала выглядеть значительно лучше.
Кремний, витамин B-5 и антиоксиданты способствовали увлажнению и очищению.
Лицо выглядело более свежим и сияющим.
Еще один положительный эффект — исчезновение вздутия живота.
Клетчатка помогала нормализовать работу кишечника.
Опорожнение стало более регулярным.
Общее состояние желудочно-кишечного тракта заметно улучшилось.
Несмотря на пользу, у напитка есть и свои минусы.
Алекса отметила, что стала чаще ходить в туалет.
У людей с чувствительным пищеварением огуречная вода может вызвать отрыжку.
Огуречная вода оказалась доступным и эффективным способом поддержать здоровье. Она улучшает состояние кожи, способствует пищеварению и общему самочувствию. Однако при чувствительном ЖКТ стоит быть осторожнее и наблюдать за реакцией организма.
