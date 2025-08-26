18+
26.08.2025, 12:39

Огуречная вода: что будет с организмом, если употреблять напиток натощак 3 месяца

Новости Мира 0 525

Еще недавно считалось, что утро нужно начинать со свежевыжатого сока. Однако ученые быстро установили: фруктовые напитки содержат слишком много сахара и обладают высоким гликемическим индексом. Сегодня на смену сокам приходит новый тренд — огуречная вода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kasheloff.ru
Фото: kasheloff.ru

Чем ценен огурец

По словам эндокринолога Зухры Павловой, огурец — один из самых низкокалорийных овощей. В нем присутствуют:

  • пищевые волокна,

  • витамины K, С, Е,

  • некоторые витамины группы B.

При этом в виде напитка огурец становится еще более полезным, так как в воду переходят минералы и антиоксиданты, которые лучше усваиваются организмом.

Личный опыт: три месяца на огуречной воде

Журналистка Алекса Меллард решила проверить эффект напитка на себе. На протяжении трех месяцев она каждое утро натощак выпивала стакан огуречной воды и поделилась результатами.

Заметные улучшения кожи

Через две недели после начала эксперимента кожа стала выглядеть значительно лучше.

  • Кремний, витамин B-5 и антиоксиданты способствовали увлажнению и очищению.

  • Лицо выглядело более свежим и сияющим.

Улучшение пищеварения

Еще один положительный эффект — исчезновение вздутия живота.

  • Клетчатка помогала нормализовать работу кишечника.

  • Опорожнение стало более регулярным.

  • Общее состояние желудочно-кишечного тракта заметно улучшилось.

Возможные недостатки

Несмотря на пользу, у напитка есть и свои минусы.

  • Алекса отметила, что стала чаще ходить в туалет.

  • У людей с чувствительным пищеварением огуречная вода может вызвать отрыжку.

Итоги эксперимента

Огуречная вода оказалась доступным и эффективным способом поддержать здоровье. Она улучшает состояние кожи, способствует пищеварению и общему самочувствию. Однако при чувствительном ЖКТ стоит быть осторожнее и наблюдать за реакцией организма.

