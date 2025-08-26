Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу (видео)

Қазақ тіліне аудару

Звездная пара — актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга — официально стали супругами. Первые кадры с долгожданного торжества появились в распоряжении Super.ru, вызвав живой отклик у поклонников, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: @muceniecexagata

Свадьба без лишней огласки

История любви актрисы и музыканта развивалась стремительно. Петр сделал предложение Агате весной 2025 года, а уже к концу лета пара успела подготовить и провести свадьбу.

Главной неожиданностью стало то, что дата бракосочетания держалась в секрете. Для поклонников известие о состоявшемся торжестве стало настоящим сюрпризом.

Празднование прошло в узком семейном кругу и собрало только самых близких друзей и родственников.

Первые кадры и эмоции

На эксклюзивных видео, опубликованных Super.ru, можно увидеть:

поздравления гостей,

атмосферу праздничного вечера,

трогательный свадебный танец молодоженов.

Эти фрагменты позволили поклонникам почувствовать атмосферу интимного и вместе с тем значимого события.

Трогательные моменты церемонии

Свадьба не обошлась без особых деталей, которые сделали её уникальной:

церемония прошла в одном из ресторанов Москвы;

к алтарю Агату вывел отец жениха;

кольца супругам вынес сын актрисы — Тимофей Прилучный.

Последний момент стал особенно символичным, ведь ранее СМИ писали о непростых отношениях Агаты с сыном из-за конфликтов с её бывшим супругом Павлом Прилучным.

Новый этап в жизни пары

Для Петра Дранги это первый официальный брак.

Агата Муцениеце, напротив, уже имеет опыт семейной жизни: она ранее была замужем за актером Павлом Прилучным, в браке с которым у неё родились двое детей — Тимофей и Мия.

Сегодня у актрисы и музыканта начинается новый этап — в июне стало известно, что пара ждёт ребёнка.