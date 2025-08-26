Названа неожиданная польза мата

Қазақ тіліне аудару

Международная команда ученых выяснила, что повторение нецензурных слов может временно усиливать физическую силу человека и активировать мотивационные механизмы мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: aceshot1/Shutterstock/FOTODOM

Как проводился эксперимент

Участникам предлагали многократно повторять выбранное ими ругательство, после чего измеряли силу хвата. Оказалось, что в среднем показатель увеличивался на 1,4 кг по сравнению с ситуацией, когда испытуемые произносили нейтральные слова.

Помимо роста физической силы, добровольцы отмечали:

эмоциональный подъем,

чувство юмора и легкости,

отвлечение от напряжения.

Влияние на мозг

Ученые связывают этот феномен с активацией системы поведенческого подхода (behavioral approach system). Она отвечает за стремление к целям и общую мотивацию. Особенно заметно вырос показатель BAS Drive — индикатор силы побуждения к действию.

Иллюзия снижения самоконтроля

Ожидалось, что использование мата приведет к снижению так называемой ошибки-отрицательности (error-related negativity, ERN) — электрического сигнала мозга, возникающего при осознании ошибки. Однако результаты показали, что амплитуда ERN не менялась.

Это говорит о том, что мозг продолжал отслеживать ошибки с прежней точностью. Таким образом, ругательства не подавляют систему самоконтроля, а скорее усиливают эмоциональное вовлечение и мотивацию.

Связь с предыдущими исследованиями

Ранее ученые уже фиксировали, что нецензурная лексика помогает человеку легче переносить боль и увеличивает физическую выносливость. Новая работа подтвердила эти выводы, но уточнила важный нюанс: мотивация возрастает, но контроль за действиями сохраняется.