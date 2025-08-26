18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.87
621.64
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.08.2025, 15:04

Осень перемен: коридор затмений перевернет судьбы миллионов

Новости Мира 0 580

Начало осени принесет сразу два ярких астрономических события — лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Вместе они образуют так называемый коридор затмений, время, которое в астрологии считается переломным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Фото: dzen.ru
Фото: dzen.ru

Астролог Наталья Андрианова рассказала, какие перемены ждут разные знаки зодиака и как правильно прожить этот период.

Когда начнется коридор затмений

  • 7 сентября — лунное затмение в Рыбах (15-й градус).

  • 21 сентября — солнечное затмение в Деве (29-й градус).

  • Официальное влияние — с 23 августа по 7 октября, однако в некоторых случаях последствия могут растянуться от полугода до 1,5 лет, а иногда — даже до 9–18 лет.

Затмения — это не просто астрономические явления, а «энергетические точки судьбы», когда запускаются новые события и происходят важные перемены.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года

Основные темы

  • забота и милосердие,

  • возвращение долгов семье и родителям,

  • помощь близким,

  • фокус на личной жизни и доме.

Кому будет сложно

  • Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, рожденные с 25 по 7 число месяца. Возможны разочарования, потери или неожиданные новости.

Кто получит поддержку

  • Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака — шанс на помощь, новые возможности и даже «бонусы судьбы».

Внутренние перемены

  • Водолеи, Львы, Овны и Весы могут ощутить напряжение или наоборот подъем. Однако заметных внешних событий может не произойти.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года

Это затмение произойдет в 29-м градусе Девы — критической точке, символизирующей завершение и необходимость сделать выбор.

Влияние Сатурна и Нептуна

Астролог подчеркивает: оппозиция этих планет принесет проверки на честность и готовность отказаться от старого ради нового.

Кому придется сложнее всего

  • Девы, Рыбы, Стрельцы и Близнецы, рожденные с 12 по 22 число.

  • Овны, Раки, Весы и Козероги первых 10 дней знака (21–1 число).

Для них это период кризисов, отказов и испытаний, особенно в сфере работы и здоровья.

Кому улыбнется удача

  • Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги, рожденные в последние 10 дней знака.

  • Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы первой декады — получат шанс занять новые позиции и проявить лучшие качества.

Что можно и нельзя делать в коридор затмений

Запреты

За 2 дня до затмения и во время его не стоит:

  • начинать новые проекты,

  • менять работу,

  • оформлять важные сделки,

  • переезжать,

  • вступать в брак.

Ошибка, допущенная в этот период, может иметь долгосрочные последствия.

Рекомендации

  • Важно взять паузу, обдумать происходящее и наблюдать за знаками судьбы.

  • Это хорошее время для медитаций и практик на желание.

Как правильно загадывать желания

  • На лунное затмение — о семье, доме, личных отношениях, внутреннем мире.

  • На солнечное затмение — о карьере, успехе, признании и социальной реализации.

Итог

Коридор затмений сентября 2025 года станет временем выборов, испытаний и новых возможностей.

  • Для одних он принесет проверки и кризисы.

  • Для других — поддержку, подарки судьбы и новые шансы.

Главный урок этого периода — умение отказаться от лишнего, чтобы открыть дорогу будущему.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира