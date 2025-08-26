Осень перемен: коридор затмений перевернет судьбы миллионов

Начало осени принесет сразу два ярких астрономических события — лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Вместе они образуют так называемый коридор затмений, время, которое в астрологии считается переломным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 5-tv.ru.
Астролог Наталья Андрианова рассказала, какие перемены ждут разные знаки зодиака и как правильно прожить этот период.
7 сентября — лунное затмение в Рыбах (15-й градус).
21 сентября — солнечное затмение в Деве (29-й градус).
Официальное влияние — с 23 августа по 7 октября, однако в некоторых случаях последствия могут растянуться от полугода до 1,5 лет, а иногда — даже до 9–18 лет.
Затмения — это не просто астрономические явления, а «энергетические точки судьбы», когда запускаются новые события и происходят важные перемены.
забота и милосердие,
возвращение долгов семье и родителям,
помощь близким,
фокус на личной жизни и доме.
Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, рожденные с 25 по 7 число месяца. Возможны разочарования, потери или неожиданные новости.
Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака — шанс на помощь, новые возможности и даже «бонусы судьбы».
Водолеи, Львы, Овны и Весы могут ощутить напряжение или наоборот подъем. Однако заметных внешних событий может не произойти.
Это затмение произойдет в 29-м градусе Девы — критической точке, символизирующей завершение и необходимость сделать выбор.
Астролог подчеркивает: оппозиция этих планет принесет проверки на честность и готовность отказаться от старого ради нового.
Девы, Рыбы, Стрельцы и Близнецы, рожденные с 12 по 22 число.
Овны, Раки, Весы и Козероги первых 10 дней знака (21–1 число).
Для них это период кризисов, отказов и испытаний, особенно в сфере работы и здоровья.
Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги, рожденные в последние 10 дней знака.
Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы первой декады — получат шанс занять новые позиции и проявить лучшие качества.
За 2 дня до затмения и во время его не стоит:
начинать новые проекты,
менять работу,
оформлять важные сделки,
переезжать,
вступать в брак.
Ошибка, допущенная в этот период, может иметь долгосрочные последствия.
Важно взять паузу, обдумать происходящее и наблюдать за знаками судьбы.
Это хорошее время для медитаций и практик на желание.
На лунное затмение — о семье, доме, личных отношениях, внутреннем мире.
На солнечное затмение — о карьере, успехе, признании и социальной реализации.
Коридор затмений сентября 2025 года станет временем выборов, испытаний и новых возможностей.
Для одних он принесет проверки и кризисы.
Для других — поддержку, подарки судьбы и новые шансы.
Главный урок этого периода — умение отказаться от лишнего, чтобы открыть дорогу будущему.
