Осень перемен: коридор затмений перевернет судьбы миллионов

Начало осени принесет сразу два ярких астрономических события — лунное затмение 7 сентября и солнечное затмение 21 сентября. Вместе они образуют так называемый коридор затмений, время, которое в астрологии считается переломным, сообщает Lada.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Фото: dzen.ru

Астролог Наталья Андрианова рассказала, какие перемены ждут разные знаки зодиака и как правильно прожить этот период.

Когда начнется коридор затмений

7 сентября — лунное затмение в Рыбах (15-й градус).

21 сентября — солнечное затмение в Деве (29-й градус).

Официальное влияние — с 23 августа по 7 октября, однако в некоторых случаях последствия могут растянуться от полугода до 1,5 лет, а иногда — даже до 9–18 лет.

Затмения — это не просто астрономические явления, а «энергетические точки судьбы», когда запускаются новые события и происходят важные перемены.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года

Основные темы

забота и милосердие,

возвращение долгов семье и родителям,

помощь близким,

фокус на личной жизни и доме.

Кому будет сложно

Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, рожденные с 25 по 7 число месяца. Возможны разочарования, потери или неожиданные новости.

Кто получит поддержку

Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака — шанс на помощь, новые возможности и даже «бонусы судьбы».

Внутренние перемены

Водолеи, Львы, Овны и Весы могут ощутить напряжение или наоборот подъем. Однако заметных внешних событий может не произойти.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года

Это затмение произойдет в 29-м градусе Девы — критической точке, символизирующей завершение и необходимость сделать выбор.

Влияние Сатурна и Нептуна

Астролог подчеркивает: оппозиция этих планет принесет проверки на честность и готовность отказаться от старого ради нового.

Кому придется сложнее всего

Девы, Рыбы, Стрельцы и Близнецы , рожденные с 12 по 22 число .

Овны, Раки, Весы и Козероги первых 10 дней знака (21–1 число).

Для них это период кризисов, отказов и испытаний, особенно в сфере работы и здоровья.

Кому улыбнется удача

Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги , рожденные в последние 10 дней знака.

Львы, Водолеи, Близнецы и Стрельцы первой декады — получат шанс занять новые позиции и проявить лучшие качества.

Что можно и нельзя делать в коридор затмений

Запреты

За 2 дня до затмения и во время его не стоит:

начинать новые проекты,

менять работу,

оформлять важные сделки,

переезжать,

вступать в брак.

Ошибка, допущенная в этот период, может иметь долгосрочные последствия.

Рекомендации

Важно взять паузу, обдумать происходящее и наблюдать за знаками судьбы.

Это хорошее время для медитаций и практик на желание.

Как правильно загадывать желания

На лунное затмение — о семье, доме, личных отношениях, внутреннем мире.

На солнечное затмение — о карьере, успехе, признании и социальной реализации.

Итог

Коридор затмений сентября 2025 года станет временем выборов, испытаний и новых возможностей.

Для одних он принесет проверки и кризисы.

Для других — поддержку, подарки судьбы и новые шансы.

Главный урок этого периода — умение отказаться от лишнего, чтобы открыть дорогу будущему.