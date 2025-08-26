18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.08.2025, 16:58

Рубль ждут тревожные времена: эксперты прогнозируют резкое падение уже в сентябре

Новости Мира 0 726

Август, традиционно сложный месяц для российской валюты, прошёл относительно спокойно. Курс рубля изменился минимально — с 79 до 80 рублей за доллар. Однако эксперты предупреждают: сентябрь может стать куда более проблемным периодом для рубля, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

Фото: smart-lab.ru
Фото: smart-lab.ru

Почему август оказался спокойным

По словам ведущего аналитика компании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, стабильность в августе во многом была обеспечена ослаблением американского доллара на мировых рынках. Дополнительным фактором стало внимание к политическим событиям — в частности, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в середине месяца. Эти обстоятельства временно поддержали национальную валюту.

Ключевые факторы риска для сентября

Экономисты уверены: период относительной стабильности подходит к концу. Уже в сентябре на рубль обрушится целый ряд негативных факторов:

  • Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.
    Принятое 14 августа решение правительства РФ пока не оказало мгновенного эффекта, но уже в начале осени рынок почувствует последствия.

  • Снижение ключевой ставки.
    Центробанк готовится к смягчению денежно-кредитной политики, что приведёт к удешевлению рубля.

  • Рост спроса на валюту со стороны импортеров.
    Осенью традиционно увеличивается закупка товаров и услуг за рубежом, что усиливает давление на курс.

  • Сокращение экспортных прибылей.
    Снижение мировых цен на сырьё и уменьшение объёмов экспорта ослабляют валютные поступления в страну.

  • Геополитическая напряжённость.
    США анонсировали новые санкции в связи с провалом переговоров по Украине. Их введение может вызвать резкое падение рубля — сразу на несколько позиций.

Прогнозы экспертов

Финансовые аналитики считают, что в сентябре курс рубля может снизиться до 87 рублей за доллар, а к концу месяца приблизиться к 90 рублям за доллар. Учитывая совокупность экономических и политических факторов, эксперты называют снижение курса практически неизбежным.

