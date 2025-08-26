Рубль ждут тревожные времена: эксперты прогнозируют резкое падение уже в сентябре

Август, традиционно сложный месяц для российской валюты, прошёл относительно спокойно. Курс рубля изменился минимально — с 79 до 80 рублей за доллар. Однако эксперты предупреждают: сентябрь может стать куда более проблемным периодом для рубля, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.
По словам ведущего аналитика компании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, стабильность в августе во многом была обеспечена ослаблением американского доллара на мировых рынках. Дополнительным фактором стало внимание к политическим событиям — в частности, встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в середине месяца. Эти обстоятельства временно поддержали национальную валюту.
Экономисты уверены: период относительной стабильности подходит к концу. Уже в сентябре на рубль обрушится целый ряд негативных факторов:
Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортёрами.
Принятое 14 августа решение правительства РФ пока не оказало мгновенного эффекта, но уже в начале осени рынок почувствует последствия.
Снижение ключевой ставки.
Центробанк готовится к смягчению денежно-кредитной политики, что приведёт к удешевлению рубля.
Рост спроса на валюту со стороны импортеров.
Осенью традиционно увеличивается закупка товаров и услуг за рубежом, что усиливает давление на курс.
Сокращение экспортных прибылей.
Снижение мировых цен на сырьё и уменьшение объёмов экспорта ослабляют валютные поступления в страну.
Геополитическая напряжённость.
США анонсировали новые санкции в связи с провалом переговоров по Украине. Их введение может вызвать резкое падение рубля — сразу на несколько позиций.
Финансовые аналитики считают, что в сентябре курс рубля может снизиться до 87 рублей за доллар, а к концу месяца приблизиться к 90 рублям за доллар. Учитывая совокупность экономических и политических факторов, эксперты называют снижение курса практически неизбежным.
