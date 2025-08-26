Окружена сиделками и прикована к постели: как сейчас живет 83-летняя Маргарита Терехова

Қазақ тіліне аудару

83-летняя Маргарита Терехова, известная советская и российская актриса и режиссер театра и кино, отметила свой день рождения 25 августа. В честь этого журналисты «СтарХит» вспомнили ключевые моменты ее жизни и карьеры, а также рассказали о нынешнем состоянии артистки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из фильма: "Д'Артаньян и три мушкетёра"

Взлет карьеры: роль Миледи и международное признание

Пик популярности Тереховой пришелся на 1970−1980-е годы. Широкую известность актрисе принесла роль соблазнительной Миледи Винтер в культовом фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

В этот период Терехова активно снималась в мелодрамах, исторических картинах и драматических проектах. Особенно значимой стала работа в фильме «Только для сумасшедших», за который она получила награды нескольких международных кинофестивалей.

Болезнь и уход из публичной жизни

С 2005 года Маргарита Терехова перестала появляться на публике. Ей был поставлен диагноз — болезнь Альцгеймера. Заболевание быстро прогрессировало, и актрисе пришлось оставить театр.

Со временем у Тереховой появились серьезные трудности с памятью и координацией движений. По сообщениям близких, актриса перестала узнавать сына и дочь, но продолжала идентифицировать только внучку.

Сегодня: прикована к постели, но окружена заботой

Сейчас Маргарита Борисовна проводит дни дома, прикованная к постели. По словам дочери:

«Мама по-прежнему в стабильном состоянии, дома. Чувствует себя нормально. У нее хороший аппетит. Но, к сожалению, она прикована к постели. Это продолжается больше 10 лет».

Артистка не разговаривает, но проводит время за просмотром телевизора и прослушиванием музыки. В уходе за ней помогают две сиделки, а близкие постоянно навещают Терехову, обеспечивая внимание и заботу.