В Каспийском море у побережья Дагестана произошло землетрясение (видео)

Жители Дагестана пережили сильное землетрясение минувшей ночью. Эпицентр сейсмического события находился на территории республики, и многие сняли на видео мощные подземные толчки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным МЧС России:
Магнитуда: 6,0
Время: 20:33 UTC (1:33 по времени Астаны)
Эпицентр: 41 км к северо-западу от Дербента
Глубина очага: 12 км
Сильные подземные колебания были зафиксированы в:
Махачкале и окрестностях
Каспийске, Дербенте
Буйнакске, Избербаше
Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах
Помимо Дагестана, толчки ощутили жители:
Чечни и Астрахани
Пятигорска
Актау (Казахстан)
Азербайджана
По сообщениям SHOT, многие жители Дагестана вышли на улицы, опасаясь возможных повторных подземных толчков. Люди фиксировали события на видео, чтобы задокументировать силу стихии.
Комментарии0 комментарий(ев)