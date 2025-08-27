В России официально признали баклажан и перец ягодами

Қазақ тіліне аудару

Российские ученые подтвердили: баклажан и болгарский перец относятся к ягодам. Об этом заявила руководитель лаборатории возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева в интервью РИА Новости , сообщает Lada.kz.

Фото: vesti-yamal.ru

Ботаническая классификация ягод

По словам Пырьевой, ботаническая точка зрения на ягоду существенно отличается от бытового понимания. В ботанике ягода — это плод, который формируется из одного цветка, содержит сочную мякоть и множество семян внутри.

«Это и помидоры, и бананы, и баклажаны, и перец — все они являются ягодами по структуре плода», — пояснила эксперт.

Питательная ценность важнее классификации

Ученая также отметила, что для большинства потребителей важнее не то, как плод классифицируется ботанически, а его пищевая ценность. «Люди интересуются тем, что они едят и какую пользу это приносит организму», — добавила Пырьева.

Итоги

Таким образом, привычные овощи, такие как баклажан и болгарский перец, с точки зрения науки — ягоды. Однако в повседневной жизни их привычнее рассматривать как овощи из-за способа употребления в пищу.