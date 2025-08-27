Новая программа по слежке за мигрантами стартует в Москве с 1 сентября

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября в столице России вступает в силу новая программа по учету и контролю мигрантов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Новый способ контроля через приложение

Для реализации программы будет использоваться специальное мобильное приложение. Через него данные о мигрантах будут фиксироваться и проверяться. По сути, система аналогична «Социальному мониторингу», который применялся во время пандемии COVID-19 для отслеживания местоположения зараженных.

Использование приложения позволит точно знать местонахождение иностранного гражданина в столице.

Биометрия и электронные карты

Собянин отметил, что программа опирается на современные технологии:

В аэропортах введен биометрический контроль мигрантов: перед пересечением границы сдается биометрия, включая отпечатки пальцев, фотографию и образцы генома.

Все данные вносятся в базу ФСБ и МВД , что позволит контролировать мигрантов в дальнейшем.

В Москве функционирует система распознавания лиц , благодаря которой можно точно определить местонахождение человека.

Каждому мигранту будет оформлена электронная карта , содержащая полную информацию: дата приезда и срок пребывания; место работы; наличие миграционных нарушений.

QR-код карты позволит полицейским оперативно проверять информацию. Если карта показывает нарушение красным, мигранта должны задержать; зеленый цвет означает отсутствие проблем.

Экономический аспект

Мэр Москвы подчеркнул, что в стране существует дефицит работников: