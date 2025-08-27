Новая программа по слежке за мигрантами стартует в Москве с 1 сентября

С 1 сентября в столице России вступает в силу новая программа по учету и контролю мигрантов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Для реализации программы будет использоваться специальное мобильное приложение. Через него данные о мигрантах будут фиксироваться и проверяться. По сути, система аналогична «Социальному мониторингу», который применялся во время пандемии COVID-19 для отслеживания местоположения зараженных.
Использование приложения позволит точно знать местонахождение иностранного гражданина в столице.
Собянин отметил, что программа опирается на современные технологии:
В аэропортах введен биометрический контроль мигрантов: перед пересечением границы сдается биометрия, включая отпечатки пальцев, фотографию и образцы генома.
Все данные вносятся в базу ФСБ и МВД, что позволит контролировать мигрантов в дальнейшем.
В Москве функционирует система распознавания лиц, благодаря которой можно точно определить местонахождение человека.
Каждому мигранту будет оформлена электронная карта, содержащая полную информацию:
дата приезда и срок пребывания;
место работы;
наличие миграционных нарушений.
QR-код карты позволит полицейским оперативно проверять информацию. Если карта показывает нарушение красным, мигранта должны задержать; зеленый цвет означает отсутствие проблем.
Мэр Москвы подчеркнул, что в стране существует дефицит работников:
На рынке труда отсутствуют около 5 миллионов работников.
Изгнание мигрантов может привести к серьезным экономическим последствиям, поэтому их контроль через цифровые технологии является более безопасным и эффективным способом регулирования.
