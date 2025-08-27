Раскрыт состав диверсионной группы, взорвавшей "Северные потоки"

Согласно судебным документам, в диверсионной группе, ответственной за взрыв газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году, было семь человек. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно Европейскому ордеру на арест, координировал операцию гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по запросу ФРГ. Именно он возглавлял группу диверсантов и отвечал за планирование действий.
В группу входили:
Капитан парусной яхты, обеспечивавший передвижение команды;
Четыре водолаза, которые занимались установкой взрывчатки под водой;
Взрывотехник, непосредственно устанавливавший боеприпасы;
Руководитель операции Сергей Кузнецов.
После установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники группы вернулись в порт Вик, а Кузнецов был вывезен на территорию Украины.
Судебные документы указывают, что основной целью действий Кузнецова и его соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.
