Раскрыт состав диверсионной группы, взорвавшей "Северные потоки"

Согласно судебным документам, в диверсионной группе, ответственной за взрыв газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году, было семь человек. Об этом сообщает РИА Новости , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости

Лидер операции — гражданин Украины

Согласно Европейскому ордеру на арест, координировал операцию гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по запросу ФРГ. Именно он возглавлял группу диверсантов и отвечал за планирование действий.

Состав диверсионной группы

В группу входили:

Капитан парусной яхты, обеспечивавший передвижение команды;

Четыре водолаза, которые занимались установкой взрывчатки под водой;

Взрывотехник, непосредственно устанавливавший боеприпасы;

Руководитель операции Сергей Кузнецов.

После установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники группы вернулись в порт Вик, а Кузнецов был вывезен на территорию Украины.

Цель диверсии

Судебные документы указывают, что основной целью действий Кузнецова и его соучастников было долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.