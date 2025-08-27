Провалили проверку: марки растительного масла, которых стоит избегать

Қазақ тіліне аудару

Роскачеством проведена масштабная проверка популярных марок растительного масла в России. Результаты экспертизы показали, что некоторые известные бренды серьёзно нарушают стандарты качества, что может повлиять на здоровье потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на pronedra.ru.

Фото: pexels

Почему качество масла важно

Растительное масло — незаменимый продукт на кухне, но его качество напрямую влияет на здоровье семьи. Эксперты отмечают, что иногда в бутылках с оливковым маслом содержатся смеси с более дешевыми маслами. Это не только снижает питательную ценность продукта, но и может вызвать проблемы с пищеварением и общим самочувствием.

Марки масла, проверка которых выявила нарушения

«Селяночка»

Продукт заявлен как масло высшего сорта, однако он не соответствует требованиям ГОСТ 1129–2013. Масло быстро окисляется — причиной могут быть низкокачественное сырьё или нарушения технологии производства.

«Каролина»

Заявленный высший сорт не подтверждён лабораторными исследованиями из-за высокого уровня окислительной порчи. Продукт не соответствует своей цене.

«Благо»

Масло почти соответствует нормативам высшего сорта, но до обещанной премиальности ему далеко. Эксперты отмечают невысокое качество сырья и короткий срок годности относительно указанного на упаковке.

IDEAL

Технология «вымораживания», указанная на упаковке, не подтвердилась. Производитель использовал маркетинговый ход, вводя покупателей в заблуждение. Кроме того, состав продукта сложно рассмотреть из-за мелкого шрифта на этикетке.

«Золотая семечка Премиум»

Масло позиционируется как продукт для детского питания, однако эксперты не рекомендуют давать его малышам из-за состава, который не соответствует заявленной безопасности.

Советы экспертов при выборе масла