Раскрыта причина развода Никиты Преснякова: «Пугачева разрушила брак внука»

Қазақ тіліне аудару

Семейная жизнь внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его супруги Алены Красновой подошла к концу после восьми лет брака. По данным СМИ, одной из ключевых причин разрыва стала эмиграция из России, связанная с позицией Примадонны, которая косвенно сказалась на молодой семье, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости», коллаж

Эмиграция и последствия для брака

По информации издания kp.ru, если бы пара продолжала жить в России, развод мог бы и не состояться. Однако переезд за границу, вызванный эмиграцией Пугачевой и ее открытой антироссийской позицией, отразился и на внуке певицы.

Близкие пары утверждают, что именно этот шаг стал переломным: жизнь в новой стране оказалась слишком сложной, а привычная поддержка родственников сократилась.

Финансовые трудности за границей

Продюсер Леонид Дзюник пояснил, что в отношениях Никиты и Алены усилились конфликты из-за материальных вопросов. До эмиграции семья жила во многом за счет поддержки:

со стороны Аллы Пугачевой,

отца Алены Красновой-бизнесмена.

Однако после переезда ситуация изменилась.

У семьи Красновой, по слухам, возникли финансовые сложности.

Пугачева, лишенная возможности выступать и зарабатывать на концертах, перестала регулярно помогать внуку.

Михаил Земцов, муж Кристины Орбакайте, также отказался содержать молодых родственников, так как обеспечивает собственную семью.

Отдельная жизнь и вопрос имущества

По словам Дзюника, супруги фактически живут раздельно уже несколько месяцев. При этом имущественных споров не ожидается.

Никита сохранит недвижимость, подаренную бабушкой: дачу на Истре, квартиры в Москве и США.

Алена Краснова не собирается претендовать на это имущество.

Творческие планы Никиты Преснякова

Пара перебралась в США в сентябре 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации. В начале 2023 года стало известно, что Никита взял творческий псевдоним Nick Pres и занялся клипмейкерством.

Официальное заявление о разводе

19 августа 2025 года Пресняков публично сообщил о разводе с Красновой. Музыкант объяснил расставание расхождением во взглядах на жизнь и будущее.