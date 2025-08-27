Раскрыта причина развода Никиты Преснякова: «Пугачева разрушила брак внука»

Семейная жизнь внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова и его супруги Алены Красновой подошла к концу после восьми лет брака. По данным СМИ, одной из ключевых причин разрыва стала эмиграция из России, связанная с позицией Примадонны, которая косвенно сказалась на молодой семье, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.
По информации издания kp.ru, если бы пара продолжала жить в России, развод мог бы и не состояться. Однако переезд за границу, вызванный эмиграцией Пугачевой и ее открытой антироссийской позицией, отразился и на внуке певицы.
Близкие пары утверждают, что именно этот шаг стал переломным: жизнь в новой стране оказалась слишком сложной, а привычная поддержка родственников сократилась.
Продюсер Леонид Дзюник пояснил, что в отношениях Никиты и Алены усилились конфликты из-за материальных вопросов. До эмиграции семья жила во многом за счет поддержки:
со стороны Аллы Пугачевой,
отца Алены Красновой-бизнесмена.
Однако после переезда ситуация изменилась.
У семьи Красновой, по слухам, возникли финансовые сложности.
Пугачева, лишенная возможности выступать и зарабатывать на концертах, перестала регулярно помогать внуку.
Михаил Земцов, муж Кристины Орбакайте, также отказался содержать молодых родственников, так как обеспечивает собственную семью.
По словам Дзюника, супруги фактически живут раздельно уже несколько месяцев. При этом имущественных споров не ожидается.
Никита сохранит недвижимость, подаренную бабушкой: дачу на Истре, квартиры в Москве и США.
Алена Краснова не собирается претендовать на это имущество.
Пара перебралась в США в сентябре 2022 года, сразу после объявления частичной мобилизации. В начале 2023 года стало известно, что Никита взял творческий псевдоним Nick Pres и занялся клипмейкерством.
19 августа 2025 года Пресняков публично сообщил о разводе с Красновой. Музыкант объяснил расставание расхождением во взглядах на жизнь и будущее.
