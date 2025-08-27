18+
27.08.2025, 15:20

В Лондоне похоронили «короля цыган» в золотом гробу

Новости Мира 0 2 074

В столице Великобритании прошла пышная церемония прощания с 69-летним Фрэнком Томпсоном, которого в сообществе ирландских цыган-пэйви называли «королем». Похороны привлекли внимание своей роскошью и необычными деталями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: dailymail.co.uk
Фото: dailymail.co.uk

Кто такой Фрэнк Томпсон

Покойный был известным предпринимателем и влиятельной фигурой в среде пэйви. Его родные и близкие называли его «королем цыган» за авторитет и уважение, которое он снискал при жизни.

Золотой гроб — символ статуса

Одной из главных особенностей церемонии стал гроб, изготовленный из цельного куска золота.

  • Точная стоимость не раскрывается, но, по словам родственников, речь идет о шестизначной сумме.

  • Изготовление уникального изделия заняло несколько недель, после чего гроб был доставлен в Лондон из-за границы.

  • По этой причине похороны состоялись почти месяц спустя после смерти Томпсона.

Процессия в Rolls Royce

Прощание сопровождалось траурной процессией.

  • Гроб с телом покойного установили в Rolls Royce.

  • Автомобиль проехал по значимым для Фрэнка Томпсона местам, после чего состоялось захоронение.

  • По свидетельствам очевидцев, церемония произвела впечатление не только на членов общины, но и на жителей Лондона.

Смысл пышных похорон

Родственники «короля цыган» подчеркнули, что решили устроить роскошную церемонию не только из-за богатства семьи.

  • По их словам, мероприятие должно было показать миру, что среди ирландских цыган есть добрые и достойные люди.

  • Организаторы надеются, что таким образом им удастся разрушить негативные стереотипы, которые долгое время сопровождали сообщество пэйви.

4
16
4
