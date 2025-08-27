В Лондоне похоронили «короля цыган» в золотом гробу

В столице Великобритании прошла пышная церемония прощания с 69-летним Фрэнком Томпсоном, которого в сообществе ирландских цыган-пэйви называли «королем». Похороны привлекли внимание своей роскошью и необычными деталями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Покойный был известным предпринимателем и влиятельной фигурой в среде пэйви. Его родные и близкие называли его «королем цыган» за авторитет и уважение, которое он снискал при жизни.
Одной из главных особенностей церемонии стал гроб, изготовленный из цельного куска золота.
Точная стоимость не раскрывается, но, по словам родственников, речь идет о шестизначной сумме.
Изготовление уникального изделия заняло несколько недель, после чего гроб был доставлен в Лондон из-за границы.
По этой причине похороны состоялись почти месяц спустя после смерти Томпсона.
Прощание сопровождалось траурной процессией.
Гроб с телом покойного установили в Rolls Royce.
Автомобиль проехал по значимым для Фрэнка Томпсона местам, после чего состоялось захоронение.
По свидетельствам очевидцев, церемония произвела впечатление не только на членов общины, но и на жителей Лондона.
Родственники «короля цыган» подчеркнули, что решили устроить роскошную церемонию не только из-за богатства семьи.
По их словам, мероприятие должно было показать миру, что среди ирландских цыган есть добрые и достойные люди.
Организаторы надеются, что таким образом им удастся разрушить негативные стереотипы, которые долгое время сопровождали сообщество пэйви.
