В Лондоне похоронили «короля цыган» в золотом гробу

В столице Великобритании прошла пышная церемония прощания с 69-летним Фрэнком Томпсоном, которого в сообществе ирландских цыган-пэйви называли «королем». Похороны привлекли внимание своей роскошью и необычными деталями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: dailymail.co.uk

Кто такой Фрэнк Томпсон

Покойный был известным предпринимателем и влиятельной фигурой в среде пэйви. Его родные и близкие называли его «королем цыган» за авторитет и уважение, которое он снискал при жизни.

Золотой гроб — символ статуса

Одной из главных особенностей церемонии стал гроб, изготовленный из цельного куска золота.

Точная стоимость не раскрывается, но, по словам родственников, речь идет о шестизначной сумме.

Изготовление уникального изделия заняло несколько недель, после чего гроб был доставлен в Лондон из-за границы.

По этой причине похороны состоялись почти месяц спустя после смерти Томпсона.

Процессия в Rolls Royce

Прощание сопровождалось траурной процессией.

Гроб с телом покойного установили в Rolls Royce.

Автомобиль проехал по значимым для Фрэнка Томпсона местам, после чего состоялось захоронение.

По свидетельствам очевидцев, церемония произвела впечатление не только на членов общины, но и на жителей Лондона.

Смысл пышных похорон

Родственники «короля цыган» подчеркнули, что решили устроить роскошную церемонию не только из-за богатства семьи.