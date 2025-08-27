Мыть или не мыть куриные яйца: эксперты поставили точку в спорах

Қазақ тіліне аудару

Многие хозяйки уверены, что куриные яйца перед приготовлением необходимо тщательно мыть. Однако специалисты предупреждают: привычка, которая кажется безобидной, может обернуться угрозой для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

© Pixabay / jackmac34

Эксперты издания Kursorinfo рассказали, когда мытье яиц действительно оправдано, а в каких случаях оно бесполезно и даже опасно.

Почему мытье яиц может быть вредным

Большинство яиц, продающихся в магазинах, проходят санитарную обработку еще на фабрике.

На поверхности скорлупы есть естественная защитная пленка , которая предотвращает проникновение микробов внутрь.

При мытье эта пленка смывается, и бактерии получают доступ через поры скорлупы.

Если яйца выглядят чистыми, их лучше не мыть вообще.

Таким образом, привычное ополаскивание перед готовкой не приносит пользы, а наоборот — повышает риск заражения.

Что делать, если яйца загрязнены

Иногда на скорлупе остаются следы грязи. В этом случае эксперты рекомендуют ограничиться щадящей очисткой:

использовать мягкую щетку или влажную салфетку;

при необходимости промыть в слегка теплой воде, чтобы снизить вероятность проникновения микробов внутрь;

после мытья обязательно высушить яйца и использовать их как можно скорее.

Важно помнить: после контакта с загрязненной скорлупой руки следует тщательно вымыть.

Как правильно хранить куриные яйца

Мыть яйца перед закладкой в холодильник не рекомендуется .

В условиях бытового холодильника они сохраняют свежесть до 3–4 недель при температуре от 0 до +20 °C.

При хранении в диапазоне от 0 до +2 °C срок увеличивается до 90 дней.

Таким образом, правильные условия хранения намного важнее, чем лишнее мытье.

✅ Итог: мыть куриные яйца нужно только при наличии явных загрязнений. В остальных случаях лучше сохранить естественную защиту скорлупы и соблюдать правила хранения.