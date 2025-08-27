18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.08.2025, 17:07

Мыть или не мыть куриные яйца: эксперты поставили точку в спорах

Новости Мира 0 1 333

Многие хозяйки уверены, что куриные яйца перед приготовлением необходимо тщательно мыть. Однако специалисты предупреждают: привычка, которая кажется безобидной, может обернуться угрозой для здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

© Pixabay / jackmac34
© Pixabay / jackmac34

Эксперты издания Kursorinfo рассказали, когда мытье яиц действительно оправдано, а в каких случаях оно бесполезно и даже опасно.

Почему мытье яиц может быть вредным

  • Большинство яиц, продающихся в магазинах, проходят санитарную обработку еще на фабрике.

  • На поверхности скорлупы есть естественная защитная пленка, которая предотвращает проникновение микробов внутрь.

  • При мытье эта пленка смывается, и бактерии получают доступ через поры скорлупы.

  • Если яйца выглядят чистыми, их лучше не мыть вообще.

Таким образом, привычное ополаскивание перед готовкой не приносит пользы, а наоборот — повышает риск заражения.

Что делать, если яйца загрязнены

Иногда на скорлупе остаются следы грязи. В этом случае эксперты рекомендуют ограничиться щадящей очисткой:

  • использовать мягкую щетку или влажную салфетку;

  • при необходимости промыть в слегка теплой воде, чтобы снизить вероятность проникновения микробов внутрь;

  • после мытья обязательно высушить яйца и использовать их как можно скорее.

Важно помнить: после контакта с загрязненной скорлупой руки следует тщательно вымыть.

Как правильно хранить куриные яйца

  • Мыть яйца перед закладкой в холодильник не рекомендуется.

  • В условиях бытового холодильника они сохраняют свежесть до 3–4 недель при температуре от 0 до +20 °C.

  • При хранении в диапазоне от 0 до +2 °C срок увеличивается до 90 дней.

Таким образом, правильные условия хранения намного важнее, чем лишнее мытье.

✅ Итог: мыть куриные яйца нужно только при наличии явных загрязнений. В остальных случаях лучше сохранить естественную защиту скорлупы и соблюдать правила хранения.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира