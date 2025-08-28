Духи вместо няни: как британка живет среди призраков

Қазақ тіліне аудару

28-летняя Хлоя Смит из Великобритании поделилась с журналистами необычным опытом: в ее жизни и жизни ее семьи присутствуют призраки. Мать троих детей совмещает воспитание наследников с работой медиума и уверена, что духовное окружение помогает ей в повседневной жизни, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: страница Хлои Смит в соцсети

Духи стали незаменимыми помощниками

По словам Хлои, духи сопровождают ее семью не только дома, но и в общественных местах — парках, бассейнах и на прогулках. Женщина отмечает, что призраки даже помогают ей печь пироги и проводить время на природе.

Маленькие дети Хлои видят духов и, по ее словам, способны делать точные предсказания, что для семьи стало естественной частью повседневности.

Как дети реагируют на присутствие духов

Хлоя рассказывает, что для детей призраки стали чем-то обыденным. Они спокойно воспринимают происходящее вокруг и не боятся духов.

«Когда мы идем плавать, мне приходится говорить призракам: „Извините, нет, спасибо“ — они пытаются присоединиться», — делится женщина.

Дружелюбные и враждебные духи

Хлоя уверена, что большинство духов дружелюбны и помогают семье в повседневной жизни. Однако есть и потенциально опасные существа. Чтобы защититься от них, британка создает «энергетический пузырь» вокруг себя и своих детей, пишет Daily Star.