Трамп призвал привлечь Сороса к уголовной ответственности

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности известного финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, а также его сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети американского лидера, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AFP 2024 / FABRICE COFFRINI

Обвинения в поддержке насильственных акций

По словам Трампа, Сорос и его сын якобы причастны к организации и поддержке насильственных протестов в разных регионах США. Президент охарактеризовал их как «леваков-радикалов», угрожающих безопасности страны.

«Джордж Сорос и его чудесный сын должны быть обвинены в рамках акта Рико из-за их поддержки насильственных протестов по всей стране», — написал Трамп в Truth Social.

Призыв к защите страны и предупреждение союзникам

Трамп подчеркнул, что Америка больше не может позволять «чокнутым разрывать страну на части» и что необходимо действовать решительно. Он также отметил, что действия Сороса и его группы якобы нанесли «огромный ущерб» США.

Американский лидер обратился с предостережением к друзьям Сороса с западного побережья, заявив, что правительство США «наблюдает» за ситуацией.

Что такое акт Рико

Акт Рико (RICO) — это закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности всех членов преступной организации, если хотя бы один из участников совершил преступление. Таким образом, по мнению Трампа, Сорос и его соратники могут быть обвинены коллективно.