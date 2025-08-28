Зажигалки в России будут продавать только по паспорту

Қазақ тіліне аудару

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок, бытовых аэрозолей и газовых баллонов. Нарушение правил повлечёт за собой крупные штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: onlinespb.ru

Новый запрет для подростков

Согласно новому закону, продавцы обязаны проверять документы, удостоверяющие личность покупателя, перед продажей следующих товаров несовершеннолетним:

зажигалки,

бытовые аэрозоли,

газовые баллоны.

Нарушение правил грозит серьёзными штрафами:

для граждан — от 200 до 300 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей,

для юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Главной целью законодателей является борьба со сниффингом — вдыханием бытовых газов. Эта практика крайне опасна для подростков, так как углеводородные сжиженные газы могут вызвать остановку сердца и привести к летальному исходу.

Статистика и мотивация законопроекта

По данным официальных источников, с 2016 по 2023 год в России зафиксировано не менее 817 случаев гибели детей из-за вдыхания газов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что запрет напрямую связан с ростом подростковой токсикомании:

«У детей нет таких сфер деятельности, где им могли бы пригодиться зажигалки».

Законодательная инициатива

Поправки были внесены группой депутатов от разных фракций совместно с сенаторами. Они затронули:

закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»,

статью 41 закона «Об образовании».

Теперь контроль за продажей потенциально опасных товаров несовершеннолетним станет обязательным для всех продавцов, а за нарушение правил предусмотрена строгая финансовая ответственность.