Зажигалки в России будут продавать только по паспорту

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним зажигалок, бытовых аэрозолей и газовых баллонов. Нарушение правил повлечёт за собой крупные штрафы для граждан, должностных и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.
Согласно новому закону, продавцы обязаны проверять документы, удостоверяющие личность покупателя, перед продажей следующих товаров несовершеннолетним:
зажигалки,
бытовые аэрозоли,
газовые баллоны.
Нарушение правил грозит серьёзными штрафами:
для граждан — от 200 до 300 тыс. рублей,
для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей,
для юридических лиц — от 1,5 до 2 млн рублей.
Главной целью законодателей является борьба со сниффингом — вдыханием бытовых газов. Эта практика крайне опасна для подростков, так как углеводородные сжиженные газы могут вызвать остановку сердца и привести к летальному исходу.
По данным официальных источников, с 2016 по 2023 год в России зафиксировано не менее 817 случаев гибели детей из-за вдыхания газов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что запрет напрямую связан с ростом подростковой токсикомании:
«У детей нет таких сфер деятельности, где им могли бы пригодиться зажигалки».
Поправки были внесены группой депутатов от разных фракций совместно с сенаторами. Они затронули:
закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»,
статью 41 закона «Об образовании».
Теперь контроль за продажей потенциально опасных товаров несовершеннолетним станет обязательным для всех продавцов, а за нарушение правил предусмотрена строгая финансовая ответственность.
