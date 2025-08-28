Жара старит организм так же, как курение и алкоголь

Қазақ тіліне аудару

Научные исследования показывают, что длительное воздействие аномальной жары ускоряет биологическое старение человека и повышает риск проблем со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: rutube.ru

Долгосрочное исследование на Тайване

14-летнее исследование с участием 24 922 жителей Тайваня выявило прямую зависимость между воздействием экстремально высоких температур и ускорением старения организма. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые обнаружили, что каждый новый экстремальный период жары увеличивает биологический возраст человека примерно так же, как регулярное курение или употребление алкоголя. Чем дольше и чаще человек подвергается высокой температуре, тем быстрее стареют его органы.

Как измеряли влияние жары

Для анализа исследователи использовали данные медицинских осмотров с 2008 по 2022 год. За этот период на Тайване произошло около 30 экстремальных погодных явлений с повышенной температурой.

При расчете биологического возраста учитывались:

функции печени, легких и почек;

артериальное давление;

воспалительные процессы.

Данные о температуре сравнивались с местом проживания участников и их воздействием на протяжении двух лет до визита к врачу.

Жара и старение: цифры и последствия

Каждое повышение температуры на 1,3°C добавляло участникам исследования в среднем 0,023–0,031 года к биологическому возрасту.

«Хотя эффект кажется небольшим, со временем и на уровне всего населения это может иметь значимые последствия для общественного здоровья», — отмечает эпидемиолог Цуй Го из Университета Гонконга.

Наибольший ущерб испытывают:

работники физического труда;

жители сельской местности, где меньше доступа к кондиционерам.

Интересно, что за 15-летний период наблюдалось снижение воздействия жары на старение. Возможной причиной называют увеличение доступности охлаждающих устройств, хотя точные механизмы адаптации пока неизвестны.

Жара и климат Казахстана

2024 год стал самым теплым в истории наблюдений — средняя температура Земли превысила доиндустриальный уровень на 1,55 °C. Казахстан прогревается еще быстрее, чем средняя температура планеты, с повышением на 0,36°C каждые 10 лет.

Экстремальные погодные явления становятся все чаще. Лето 2025 года в Казахстане стало рекордным:

Алматы: +39°C (5 июля)

Шымкент: +43,5°C (4 июля)

Туркестан: +44,9°C (рекорд 83-летней давности)

Повышение температуры оказывает непосредственное влияние на здоровье людей, ускоряя старение и повышая риски хронических заболеваний.

Заключение

Жара — это не только временный дискомфорт, но и фактор ускоренного старения. Ученые подчеркивают, что для снижения рисков важно:

улучшать доступ к охлаждению;

адаптировать рабочие условия в условиях экстремальной жары;

предпринимать меры по снижению глобального потепления.