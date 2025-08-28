В РЖД появятся вагоны с двухметровыми полками и гладильной доской

Қазақ тіліне аудару

На выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге РЖД представила современные пассажирские вагоны нового поколения. Главные особенности — увеличенные двухметровые спальные полки и расширенный набор удобств для пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

Новые купе: больше места и больше комфорта

Пресс-служба компании сообщила, что в каждом вагоне будет восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Для удобства пассажиров предусмотрены:

сейфы для хранения ценных вещей;

кнопки вызова проводника;

индивидуальные светодиодные светильники;

розетки на 220 В и USB-разъёмы для зарядки гаджетов.

Длина полок увеличена на 16 сантиметров и теперь составляет два метра, что делает поездки комфортнее для высоких пассажиров.

Санузел и душевые кабины

Каждый вагон оснащен современными санузлами и отдельной душевой кабиной. В ней пассажиры смогут воспользоваться феном, утюгом и даже гладильной доской — всё, чтобы сохранить опрятный вид в дороге.

Производственные планы

По словам представителей компании, в 2025 году РЖД получит от производителя 28 новых вагонов.

Водородные поезда: взгляд в будущее

Параллельно в России развивается и другой инновационный проект. Руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов ранее сообщил, что в рамках Десятилетия науки и технологий до 2035 года планируется запуск десяти водородных поездов.

В 2027 году в Сахалинской области начнется опытная эксплуатация первых двух составов.

К 2029 году они выйдут на коммерческие перевозки.

Таким образом, российские железные дороги делают ставку не только на повышение уровня комфорта для пассажиров, но и на развитие экологически чистого транспорта.