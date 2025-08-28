В РЖД появятся вагоны с двухметровыми полками и гладильной доской

На выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге РЖД представила современные пассажирские вагоны нового поколения. Главные особенности — увеличенные двухметровые спальные полки и расширенный набор удобств для пассажиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Пресс-служба компании сообщила, что в каждом вагоне будет восемь двухместных купе с горизонтальной компоновкой мест. Для удобства пассажиров предусмотрены:
сейфы для хранения ценных вещей;
кнопки вызова проводника;
индивидуальные светодиодные светильники;
розетки на 220 В и USB-разъёмы для зарядки гаджетов.
Длина полок увеличена на 16 сантиметров и теперь составляет два метра, что делает поездки комфортнее для высоких пассажиров.
Каждый вагон оснащен современными санузлами и отдельной душевой кабиной. В ней пассажиры смогут воспользоваться феном, утюгом и даже гладильной доской — всё, чтобы сохранить опрятный вид в дороге.
По словам представителей компании, в 2025 году РЖД получит от производителя 28 новых вагонов.
Параллельно в России развивается и другой инновационный проект. Руководитель АНО «УК Восточный водородный кластер» Андрей Горбунов ранее сообщил, что в рамках Десятилетия науки и технологий до 2035 года планируется запуск десяти водородных поездов.
В 2027 году в Сахалинской области начнется опытная эксплуатация первых двух составов.
К 2029 году они выйдут на коммерческие перевозки.
Таким образом, российские железные дороги делают ставку не только на повышение уровня комфорта для пассажиров, но и на развитие экологически чистого транспорта.
