Трехкратная олимпийская чемпионка родила в машине

Қазақ тіліне аудару

Трехкратная олимпийская чемпионка и одна из самых титулованных пловчих в мире Сара Шестрем родила первенца в необычных условиях — прямо в машине скорой помощи у входа в стокгольмскую больницу. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным СМИ, незадолго до родов спортсменка находилась в медицинском учреждении, однако врачи решили отпустить ее домой. Уже там у нее начались схватки, и врачи приняли решение отправить Шестрем в родильное отделение на карете скорой помощи.

«Страшно и волшебно одновременно»

В интервью после выписки Сара призналась, что путь до больницы показался ей бесконечным. Однако малыш решил появиться на свет раньше, чем автомобиль успел доехать до приемного отделения.

«Мальчик родился прямо в машине скорой помощи, буквально у дверей больницы. Это был невероятный момент — одновременно пугающий и волшебный. К счастью, ребенок абсолютно здоров», — поделилась эмоциями чемпионка.

Спортсменка мирового уровня

Сара Шестрем — одна из самых ярких звезд мирового плавания. На ее счету:

3 золотые медали Олимпийских игр ;

14 титулов чемпионки мира ;

многочисленные европейские рекорды.

32-летняя спортсменка специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем, выступая на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Новый этап в жизни легенды

Для Шестрем материнство стало важным личным событием, сопоставимым по значимости с ее спортивными победами. Несмотря на экстремальные обстоятельства, появление сына прошло благополучно. Теперь для многократной чемпионки начинается новый этап — уже в роли матери.