28.08.2025, 14:13

Представлен смартфон с самым большим аккумулятором в мире

Новости Мира 0 409

Новый гаджет пока носит условное название Realme 15000 mAh. Компания не сообщила, когда устройство появится на рынке и по какой цене, подчеркнув, что это концептуальный смартфон, который демонстрирует возможности технологического развития бренда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Realme
Фото: Realme

По словам Realme, аппарат предлагает пользователям «чистую, неудержимую мощь и плавную работу» без беспокойств о зарядке или перегреве.

Впечатляющая автономность

Батарея нового смартфона рассчитана на пять дней автономной работы. Среди возможностей:

  • 18 часов видеосъемки подряд;

  • 50 часов воспроизведения видео;

  • активная работа без подзарядки в течение нескольких дней.

Технические характеристики

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о технической начинке смартфона:

  • Дисплей: 6,7 дюймов;

  • Процессор: MediaTek Dimensity 7300;

  • Оперативная память: 12 ГБ;

  • Интерфейс: Realme UI 6.0.

Эти характеристики делают аппарат не только долгоживущим, но и производительным для повседневных задач.

Еще один концепт: Chill Fan Phone

Помимо Realme 15000 mAh, компания представила Chill Fan Phone — первый смартфон бренда с встроенным вентилятором, что должно улучшить охлаждение и стабильность работы устройства при высокой нагрузке.

