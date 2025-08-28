Представлен смартфон с самым большим аккумулятором в мире

Новый гаджет пока носит условное название Realme 15000 mAh. Компания не сообщила, когда устройство появится на рынке и по какой цене, подчеркнув, что это концептуальный смартфон, который демонстрирует возможности технологического развития бренда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Realme, аппарат предлагает пользователям «чистую, неудержимую мощь и плавную работу» без беспокойств о зарядке или перегреве.
Батарея нового смартфона рассчитана на пять дней автономной работы. Среди возможностей:
18 часов видеосъемки подряд;
50 часов воспроизведения видео;
активная работа без подзарядки в течение нескольких дней.
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о технической начинке смартфона:
Дисплей: 6,7 дюймов;
Процессор: MediaTek Dimensity 7300;
Оперативная память: 12 ГБ;
Интерфейс: Realme UI 6.0.
Эти характеристики делают аппарат не только долгоживущим, но и производительным для повседневных задач.
Помимо Realme 15000 mAh, компания представила Chill Fan Phone — первый смартфон бренда с встроенным вентилятором, что должно улучшить охлаждение и стабильность работы устройства при высокой нагрузке.
