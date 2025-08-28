Представлен смартфон с самым большим аккумулятором в мире

Қазақ тіліне аудару

Новый гаджет пока носит условное название Realme 15000 mAh . Компания не сообщила, когда устройство появится на рынке и по какой цене, подчеркнув, что это концептуальный смартфон , который демонстрирует возможности технологического развития бренда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Realme

По словам Realme, аппарат предлагает пользователям «чистую, неудержимую мощь и плавную работу» без беспокойств о зарядке или перегреве.

Впечатляющая автономность

Батарея нового смартфона рассчитана на пять дней автономной работы. Среди возможностей:

18 часов видеосъемки подряд ;

50 часов воспроизведения видео ;

активная работа без подзарядки в течение нескольких дней.

Технические характеристики

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о технической начинке смартфона:

Дисплей: 6,7 дюймов;

Процессор: MediaTek Dimensity 7300;

Оперативная память: 12 ГБ;

Интерфейс: Realme UI 6.0.

Эти характеристики делают аппарат не только долгоживущим, но и производительным для повседневных задач.

Еще один концепт: Chill Fan Phone

Помимо Realme 15000 mAh, компания представила Chill Fan Phone — первый смартфон бренда с встроенным вентилятором, что должно улучшить охлаждение и стабильность работы устройства при высокой нагрузке.