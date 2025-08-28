Раскрыта тайна страшнейшей эпидемии в истории человечества

Қазақ тіліне аудару

Международная группа исследователей из США, Индии и Австралии впервые получила геномные доказательства существования бактерии Yersinia pestis , ставшей причиной первой известной пандемии в истории. Результаты работы опубликованы в научном журнале Pathogens, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Lauren Owens Lambert / Reuters

Юстинианова чума: начало мировой катастрофы

Речь идет о Юстиниановой чуме, возникшей во времена правления византийского императора Юстиниана I. Болезнь распространилась в период с 541 по 750 год нашей эры, охватив огромные территории и унеся, по оценкам историков, до 100 миллионов жизней.

Археологическая находка

Прорыв в исследованиях стал возможен после изучения братской могилы в древнем городе Джераш (Иордания). Именно там ученые выявили остатки возбудителя чумы. Открытие позволило напрямую связать страшную эпидемию с конкретной бактерией, положив конец многовековым догадкам.

Историческое значение

До этого момента человечество располагало лишь письменными источниками, описывающими катастрофические последствия болезни. Теперь же у ученых появились неоспоримые биологические доказательства, подтверждающие роль Yersinia pestis в возникновении Юстиниановой чумы.

Что еще предстоит выяснить

Несмотря на сенсационное открытие, ученые признают: многие тайны первой пандемии остаются нерешенными. Вопросы о масштабах заражения, путях распространения и факторах, повлиявших на ход эпидемии, по-прежнему требуют дальнейшего изучения. Однако уже ясно, что эта катастрофа изменила политическую и социальную историю всего Средиземноморья.