Стилист рассказал, как модно носить куртку-бомбер осенью

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами о том, как модно сочетать куртку-бомбер в новом сезоне. По его словам, привычные спортивные комбинации уступают место более элегантным образам, сообщает Lada.kz.
Лисовец отметил, что сегодня в тренде женственная элегантность, поэтому объемные бомберы стоит комбинировать не с джинсами и кроссовками, а с более изысканной одеждой:
классическими юбками,
платьями,
обувью на каблуке.
«Образ нужно дополнять хорошей сумкой. Тогда бомбер не выглядит громоздко, а наоборот — становится частью современного городского стиля», — подчеркнул эксперт.
Ранее бомбер чаще носили с широкими джинсами, худи, бейсболками и кедами. Однако, по словам Лисовца, мода сместилась в сторону изысканности: теперь важно уравновешивать дерзкие элементы элегантными акцентами, чтобы образ выглядел свежо и актуально.
Стилист также рассказал о ключевой тенденции сезона — силуэте «перевернутого треугольника». Такой крой предполагает акцент на широких плечах и узкой талии. В этот тренд отлично вписываются:
куртки,
плащи,
пальто.
По словам Лисовца, никаких строгих ограничений здесь нет, а значит, каждая женщина сможет найти удобный и стильный вариант.
