Стилист рассказал, как модно носить куртку-бомбер осенью

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами о том, как модно сочетать куртку-бомбер в новом сезоне. По его словам, привычные спортивные комбинации уступают место более элегантным образам, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бомбер в сочетании с классикой

Лисовец отметил, что сегодня в тренде женственная элегантность, поэтому объемные бомберы стоит комбинировать не с джинсами и кроссовками, а с более изысканной одеждой:

классическими юбками,

платьями,

обувью на каблуке.

«Образ нужно дополнять хорошей сумкой. Тогда бомбер не выглядит громоздко, а наоборот — становится частью современного городского стиля», — подчеркнул эксперт.

От спортивного к изысканному

Ранее бомбер чаще носили с широкими джинсами, худи, бейсболками и кедами. Однако, по словам Лисовца, мода сместилась в сторону изысканности: теперь важно уравновешивать дерзкие элементы элегантными акцентами, чтобы образ выглядел свежо и актуально.

Тренды осенне-зимнего сезона

Стилист также рассказал о ключевой тенденции сезона — силуэте «перевернутого треугольника». Такой крой предполагает акцент на широких плечах и узкой талии. В этот тренд отлично вписываются:

куртки,

плащи,

пальто.

По словам Лисовца, никаких строгих ограничений здесь нет, а значит, каждая женщина сможет найти удобный и стильный вариант.