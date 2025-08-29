Данила Козловский официально вернулся в большое кино в России

Қазақ тіліне аудару

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового фильма «НиктоКакТы», в котором главную роль исполняет известный актер Данила Козловский. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», это станет его первой значимой работой в кино за последние годы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Русские исторические медиа»/Министерство культуры

Сюжет и тематика картины

Фильм расскажет историю Марка — успешного ресторатора из Петербурга, чей образ жизни наполнен светскими вечеринками, модными раутами и мимолетными романами. Однако привычный ритм жизни героя меняется, когда в его жизни появляется настоящая любовь. Главный герой оказывается перед трудным выбором: оставаться в мире поверхностных удовольствий или погрузиться в искренние чувства и глубокие отношения.

Создатели картины подчеркивают, что «НиктоКакТы» станет «пронзительным и искренним манифестом миллениалов» (поколения Y, людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов).

Режиссер и актерский состав

Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский, известный по фильму «В движении». В актерский состав вошли:

Данила Козловский

Паулина Андреева

Александр Яценко

Александр Робак

Александра Киселева

Анастасия Резник

Виктория Мокерова (со-постановщица проекта)

Марк Эйдельштейн

Планы по релизу

Предварительная дата выхода фильма намечена на 2026 год.