Безобидный вирус может привести к деменции, предупредили ученые

Международная группа ученых предупреждает: обычный вирус простого герпеса первого типа (HSV-1), вызывающий привычные простудные высыпания на губах, может оказывать влияние на развитие болезни Альцгеймера. Сообщение об этом опубликовано на портале The Conversation, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Еще 30 лет назад исследователи обнаружили ДНК HSV-1 в мозге пожилых людей, что стало первым доказательством того, что вирус способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — надежную, как считалось, защиту мозга.
Особенно уязвимы носители гена APOE-e4, повышающего риск Альцгеймера. Ученые выяснили, что сочетание этого гена с герпес-инфекцией многократно увеличивает вероятность развития деменции.
Эксперименты показали: зараженные HSV-1 клетки мозга начинают вырабатывать патологические белки амилоид и тау, которые характерны для болезни Альцгеймера. Исследователи предполагают, что вирус может десятилетиями находиться в «спящем» состоянии, но при ослаблении иммунитета у пожилых людей активируется в мозге.
Повторные вспышки инфекции вызывают воспаление и повреждение нейронов, что со временем приводит к когнитивным нарушениям.
ДНК HSV-1 была обнаружена внутри амилоидных бляшек, что подтверждает прямое участие вируса в патологическом процессе. Лабораторные исследования показали, что противовирусные препараты уменьшают повреждения клеток, что открывает возможности для терапевтического вмешательства.
Крупные эпидемиологические исследования также подтвердили: пациенты, перенесшие тяжелые инфекции HSV-1, сталкивались с деменцией чаще, а специфическая противовирусная терапия снижала риск.
Дополнительные данные получены в рамках вакцинационных исследований. В Великобритании и США у людей, привитых от опоясывающего лишая (вызванного вирусом ветряной оспы), риск развития деменции оказался ниже, что косвенно подтверждает роль вирусов в старении мозга.
Ученые подчеркивают: пока речь идет о гипотезе, но результаты открывают новые пути профилактики болезни Альцгеймера. В частности, речь идет о вакцинации и использовании противовирусных препаратов, способных блокировать реактивацию «спящего» герпеса.
