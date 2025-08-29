18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 07:09

Безобидный вирус может привести к деменции, предупредили ученые

Новости Мира 0 470

Международная группа ученых предупреждает: обычный вирус простого герпеса первого типа (HSV-1), вызывающий привычные простудные высыпания на губах, может оказывать влияние на развитие болезни Альцгеймера. Сообщение об этом опубликовано на портале The Conversation, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Долгие десятилетия вирус «спит» в организме

Еще 30 лет назад исследователи обнаружили ДНК HSV-1 в мозге пожилых людей, что стало первым доказательством того, что вирус способен преодолевать гематоэнцефалический барьер — надежную, как считалось, защиту мозга.

Особенно уязвимы носители гена APOE-e4, повышающего риск Альцгеймера. Ученые выяснили, что сочетание этого гена с герпес-инфекцией многократно увеличивает вероятность развития деменции.

Как вирус провоцирует патологические изменения в мозге

Эксперименты показали: зараженные HSV-1 клетки мозга начинают вырабатывать патологические белки амилоид и тау, которые характерны для болезни Альцгеймера. Исследователи предполагают, что вирус может десятилетиями находиться в «спящем» состоянии, но при ослаблении иммунитета у пожилых людей активируется в мозге.

Повторные вспышки инфекции вызывают воспаление и повреждение нейронов, что со временем приводит к когнитивным нарушениям.

Связь вируса с амилоидными бляшками

ДНК HSV-1 была обнаружена внутри амилоидных бляшек, что подтверждает прямое участие вируса в патологическом процессе. Лабораторные исследования показали, что противовирусные препараты уменьшают повреждения клеток, что открывает возможности для терапевтического вмешательства.

Крупные эпидемиологические исследования также подтвердили: пациенты, перенесшие тяжелые инфекции HSV-1, сталкивались с деменцией чаще, а специфическая противовирусная терапия снижала риск.

Профилактика через вакцины

Дополнительные данные получены в рамках вакцинационных исследований. В Великобритании и США у людей, привитых от опоясывающего лишая (вызванного вирусом ветряной оспы), риск развития деменции оказался ниже, что косвенно подтверждает роль вирусов в старении мозга.

Перспективы исследований

Ученые подчеркивают: пока речь идет о гипотезе, но результаты открывают новые пути профилактики болезни Альцгеймера. В частности, речь идет о вакцинации и использовании противовирусных препаратов, способных блокировать реактивацию «спящего» герпеса.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира