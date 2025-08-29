В Ереване задержали армянского консула по делу о шпионаже

Қазақ тіліне аудару

Армянские СМИ сообщили о задержании консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян. По данным издания Hraparak, дипломатку подозревают в шпионской деятельности в пользу Азербайджана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Shutterstock/esfera

Обстоятельства задержания

По информации источников, Алексанян вернулась в Армению около двух месяцев назад. Уже в ереванском аэропорту она была тайно задержана правоохранительными органами.

Главным основанием для подозрений, как утверждает пресса, стали документы, изъятые у консула. Их содержание не раскрывается, однако именно они, по версии источников, вызвали интерес спецслужб.

Тайный характер операции

Задержание проводилось в условиях строгой секретности. По данным журналистов, власти опасались международного скандала, который мог бы разгореться в случае публичного освещения инцидента.

Официальные структуры пока не подтвердили факт ареста, комментариев от МИД Армении также не поступало.

Политический контекст

Ситуация развивается на фоне важного дипломатического события. 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ включает семь пунктов, фиксирующих намерение сторон стремиться к миру, однако конкретные механизмы урегулирования конфликта в нем не прописаны.

Неопределенность вокруг дела

Пока остаётся неясным, будет ли Армения официально подтверждать задержание дипломата и выдвигать обвинения. Ситуация может вызвать широкий международный резонанс, учитывая хрупкость мирного процесса и недавние усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.