18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.08.2025, 14:21

В Ереване задержали армянского консула по делу о шпионаже

Новости Мира 0 567

Армянские СМИ сообщили о задержании консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян. По данным издания Hraparak, дипломатку подозревают в шпионской деятельности в пользу Азербайджана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Shutterstock/esfera
Shutterstock/esfera

Обстоятельства задержания

По информации источников, Алексанян вернулась в Армению около двух месяцев назад. Уже в ереванском аэропорту она была тайно задержана правоохранительными органами.
Главным основанием для подозрений, как утверждает пресса, стали документы, изъятые у консула. Их содержание не раскрывается, однако именно они, по версии источников, вызвали интерес спецслужб.

Тайный характер операции

Задержание проводилось в условиях строгой секретности. По данным журналистов, власти опасались международного скандала, который мог бы разгореться в случае публичного освещения инцидента.
Официальные структуры пока не подтвердили факт ареста, комментариев от МИД Армении также не поступало.

Политический контекст

Ситуация развивается на фоне важного дипломатического события. 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.
Документ включает семь пунктов, фиксирующих намерение сторон стремиться к миру, однако конкретные механизмы урегулирования конфликта в нем не прописаны.

Неопределенность вокруг дела

Пока остаётся неясным, будет ли Армения официально подтверждать задержание дипломата и выдвигать обвинения. Ситуация может вызвать широкий международный резонанс, учитывая хрупкость мирного процесса и недавние усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира